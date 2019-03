F5 Networks et NGINX annoncent leur rapprochement. F5 acquiert la totalité des actions émises et en circulation de NGINX pour une valeur totale de 670 M$. F5 s’engage à poursuivre l’innovation et les investissements dans le projet Open Source NGINX afin de renforcer les communautés d’utilisateurs de NGINX. La marque NGINX est conservée, avec son PDG actuel, Gus Robertson, et ses fondateurs, Igor Sysoev et Maxim Konovalov. Ils continueront à diriger NGINX, au sein de F5.

« L’acquisition de NGINX renforce notre croissance en accélérant notre transformation logicielle et multi-cloud. Nous associons les services de F5, aux solutions de NGINX, à une crédibilité et une reconnaissance de marque inégalée dans la communauté DevOps. Pour un grand nombre d’utilisateurs Open Source, nous réduisons la fracture entre NetOps et DevOps grâce des applications cohérentes dans un environnement multi-cloud d’entreprise », déclare François Locoh-Donou, PDG de F5. « Nous croyons que chaque organisation peut bénéficier de l’agilité offerte par les technologies modernes sans compromis de sécurité, de gestion et de fiabilité. En unissant leurs forces, F5 et NGINX permettent à chaque client, du développeur d’applications à l’ingénieur réseau, en passant par le responsable sécurité, - de disposer des outils dont il a besoin pour s’assurer que ses applications sont disponibles et sécurisées sur toutes les plates-formes : du datacenter de l’entreprise au Cloud privé et public », poursuit-il.

Avec cette acquisition, F5 a pour objectif d’améliorer les offres actuelles de NGINX avec ses propres solutions de sécurité, d’intégrer les innovations natives du Cloud F5 à la technologie de logiciel load balancing de NGINX. Cela permettra une mise sur le marché plus rapide, des services applicatifs plus modernes, de manière containérisée. F5 s’appuiera également sur sa force de vente mondiale, son infrastructure de canaux de distribution et son écosystème de partenaires pour développer les ventes de NGINX.

« NGINX et F5 partagent la même mission et la même vision. Nous croyons tous deux que les applications sont au cœur de la transformation numérique et qu’une infrastructure applicative de bout en bout - qui s’étend du code au client - est nécessaire pour délivrer des applications, dans un environnement multi-cloud. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure en associant la puissance de l’innovation Open Source de NGINX au leadership de F5 sur le marché de l’Application Delivery Controller et au rayonnement international de F5 », déclare Gus Robertson, PDG de NGINX.

L’importante communauté Open Source de NGINX était l’un des éléments les plus attrayants de cette association entre les deux entreprises. L’Open Source est un élément central de la stratégie multi-cloud de F5 et un moteur important pour sa prochaine phase d’innovation. À ce titre, F5 s’engage à poursuivre l’innovation engagée par NGINX et à accroître les investissements dans le projet open source NGINX, afin de renforcer les communautés d’utilisateurs de ce dernier. F5 s’attend également à ce que l’association avec NGINX accélère l’intégration de ses produits avec les principaux projets Open Source et renforce ses solides partenariats technologiques avec les fournisseurs Open Source.

Une fois l’acquisition conclue, F5 conservera la marque NGINX. Gus Robertson, ainsi que les fondateurs de NGINX, Igor Sysoev et Maxim Konovalov, rejoindront F5 et continueront à diriger l’entreprise. Gus Robertson rejoindra l’équipe de direction de F5, sous la responsabilité de François Locoh-Donou. Les activités de NGINX seront maintenues à San Francisco, en Californie et dans ses installations à travers le monde.