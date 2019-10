Avec l’acquisition du courtier indépendant Activa Courtage, F.L.G. Finances dépasse ses frontières territoriales actuelles : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie et s’implante en Nouvelle-Aquitaine.

Créée en 2009, Activa Courtage est un acteur reconnu du courtage, présent sur la région bordelaise avec trois agences situées à Bordeaux, Biganos et Langon. La société va réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 1 million d’euros, ce qui représente un montant de plus de 100 millions d’euros d’encours de crédits négociés.

Dans un contexte où les français sont de plus en plus nombreux à être en quête de conseils pour les accompagner dans leurs démarches de financement [1], cette opération permet à F.L.G. Finances de renforcer sa présence dans l’ouest de la France où la société dispose désormais de quinze agences. Créée en 2008, la société F.L.G. Finances réalisera en 2019 un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et a accompagné depuis sa création plus de 10 000 emprunteurs.

Pour cette acquisition, la société F.L.G. Finances s’est associée au management actuellement en place. A ce titre, le fondateur d’Activa Courtage, Cédric Berty, accompagnera les équipes à plein temps aux côtés de Joris Monseigne pour F.L.G. Finances.

Christophe Grouas, Directeur Général de F.L.G. Finances, commente : « Nous avons su apprécier la qualité de services et l’expertise des équipes d’Activa Courtage. La Nouvelle-Aquitaine constitue une région très dynamique et Activa Courtage nous permet de nous implanter sur ce marché porteur. Nous sommes persuadés qu’avec le soutien de Cédric, F.L.G. Finances pourra engager une nouvelle phase de croissance et favoriser notre déploiement dans cette région et ses environs. »