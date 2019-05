Pour faire face aux problématiques de recrutement et de besoin de flexibilité des restaurateurs, la startup Extracadabra, créée en 2015 par deux petits-fils d’auvergnats Frédéric Nardon & Rémi Boisson, est le 1er système instantané permettant aux établissements de l’hôtellerie-restauration de trouver du personnel qualifié pour le soir même ou pour une longue durée. Déjà soutenue par des business angels et des fonds d’investissements reconnus, Extracadabra souhaite aujourd’hui ouvrir son capital au public et recherche 1 million d’euros sur la plateforme Sowefund.

UN MARCHÉ DYNAMIQUE AVEC DES BESOINS DE RECRUTEMENT IMPORTANTS

Mardi 30 avril, la ministre du travail Muriel Pénicaud, a réaffirmé la volonté du gouvernement d’abaisser le taux de chômage à 7% à l’horizon 2022, contre 8,8% en 2018.

Dans ce contexte, le marché de l’Hôtellerie-Restauration, en croissance de plus de 25% entre 2005 et 2017, représente plus de 200 000 établissements et près d’un million de salariés. Cela en fait un des premiers secteurs d’emploi en France.

Pourtant, d’après les chiffres de Pôle Emploi, 308 000 postes y seront à pourvoir, et bien plus dans l’optique des JO 2024.

En cause ? Les difficultés de recrutement et le besoin de flexibilité. En effet, les établissements connaissent de véritables problématiques de recrutement et font face à un turn-over 2 à 3 fois plus important que dans les autres secteurs d’activités.

Les restaurateurs sont donc en constante demande de recrutement, mais manquent régulièrement de personnels qualifiés.

En plus de cette difficulté à recruter, les restaurateurs ont également un fort besoin de flexibilité car le secteur les contraint à faire face à des problématiques de saisonnalité, de pics d’activités ou d’absences soudaines, ce qui peut engendrer un manque à gagner très important sur leur activité (jusqu’à 1.000€ de CA en moins pour une personne manquante dans leur staff).

UN SERVICE SIMPLE, RAPIDE ET DE QUALITÉ

Créée en 2015, la startup Extracadabra propose aux professionnels de l’Hôtellerie-Restauration une solution digitale leur permettant de recruter simplement et rapidement en CDI du personnel qualifié et ainsi de gérer leur flexibilité avec des extras.

Via l’application ou le site internet, l’établissement peut renseigner sa demande en seulement quelques secondes. Grâce à un algorithme développé en interne par la startup, en fonction du type de contrat, de la zone géographique ou encore de la qualification, une sélection de candidats reçoit instantanément l’annonce sur leur mobile et peuvent ainsi postuler en un clic.

Gage de qualité, la plateforme Extracadabra permet ainsi aux établissements d’accéder à un réseau de professionnels compétents et qualifiés, recommandés par leurs précédents employeurs.

Extracadabra est aujourd’hui le seul acteur à proposer aux restaurateurs des extras ou du recrutement en CDI au sein de la même plateforme permettant ainsi de faire converger tous les talents à la recherche d’opportunités correspondant à leurs attentes.

UN SUCCÈS DÉJÀ RECONNU

Avec plus de 3 000 nouveaux candidats et 150 établissements par mois, Extracadabra possède à ce jour une communauté de 70 000 candidats qualifiés et plus de 5 000 établissements en Ile de France.

La startup s’adresse aussi bien aux petits restaurants de quartier qu’aux grands groupes en passant par les restaurants gastronomiques, dont des établissements de renom tels que Alain Ducasse, la Villa Schweppes, Sodexo ou encore le groupe italien Big Mamma.

“Sans Extracadabra nous n’aurions pas été capable de répondre à la demande, il manquait environ 100 personnes dans le staff. J’ai surtout apprécié leur réactivité, leur capacité à trouver des solutions. Nous serons toujours prescripteurs de leur solution” analyse Bérangère O, Directrice de La Félicita.

UNE TROISIÈME LEVÉE DE FONDS SUR SOWEFUND

Après une 1ère levée de fonds en 2016 ayant réuni des investisseurs de qualité tels que les co-fondateurs de La Fourchette et de Doctolib, Extracadabra a également ouvert son capital en 2017 à BPI Tourisme et SIDE Capital. Ces investisseurs font aujourd’hui bénéficier à la startup de leur expérience et de leur réseau. Ces deux fonds investiront de nouveau aux côtés de la communauté Sowefund.

Extracadabra recherche actuellement 1 million d’euros afin de financer :

Le développement commercial : consolidation du marché parisien et développement sur tout le territoire

Le développement technique : amélioration du produit pour une expérience toujours plus simple et ergonomique

Le développement marketing : travail sur la notoriété avec articles, livres blancs, de la formation etc.

“Nous avons vu dans Extracadabra une entreprise avec un énorme potentiel, sur un marché où tout reste à faire. En 3 ans et demi, l’entreprise a réussi à créer une solution 100% digitale, scalable et extrêmement virale. Commercialement, l’équipe a su séduire un grand nombre de clients reconnus, prouvant l’adéquation de la solution avec les attentes du marché. Enfin, les entrepreneurs ont su faire preuve d’une réelle capacité d’exécution et d’une certaine capacité à s’entourer afin d’atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible.” explique Benjamin Wattinne, co-fondateur de Sowefund.

“Depuis plus de 3 ans, nous nous efforçons d’apporter aux restaurateurs des solutions pour les aider sur leur problème principal : trouver du personnel qualifié. Nous contribuons ainsi de notre manière à l’emploi en apportant, grâce au digital, des solutions de qualité et un gain de temps évident pour le recrutement et la flexibilité. Cette levée de fonds est l’opportunité pour nous d’accélérer notre développement, et d’apporter des solutions toujours plus efficaces.

Proposer à notre communauté de restaurateurs et de candidats une opportunité d’investissement dans Extracadabra est pour nous un moyen de les associer à notre succès et de révolutionner ensemble le monde de l’emploi en commençant par ce beau secteur qui est l’Hôtellerie-Restauration ” indique Frédéric Nardon, co-fondateur et CEO d’Extracadabra.