Fort de 6 années d’expérience dans le Private Equity, sur des opérations d’investissement en France et en Europe, successivement chez Turenne Groupe et Essling Capital, Charles va contribuer au déploiement du fonds Extens III et à la préparation dans les meilleures conditions de la levée des prochains fonds.

Charles Bourgain (ENSEEIHT, ESSEC Business School) a débuté sa carrière au sein des équipes de Turenne Groupe comme analyste avant d’être promu Chargé d’affaires. Il a ensuite rejoint Essling Capital, où il a participé activement au déploiement du fonds Essling Expansion, en réalisant notamment des investissements dans plusieurs éditeurs de logiciels, tels que inWebo ou encore Evolucare. Ingénieur de formation, Charles a développé une appétence particulière pour ce marché dynamique et en mutation continue. Très impliqué dans l’écosystème du Private Equity, Charles est membre du Conseil d’Administration des moins de 35 ans de France Invest et membre de France Invest Avenir, dont il a eu la présidence et dont l’objet est d’accompagner la nouvelle génération du capital-investissement.

Charles Bourgain commente : « J’ai été séduit tant par le projet entrepreneurial d’Extens que par sa thèse d’investissement et son implication aux côtés des dirigeants des sociétés du portefeuille. Le marché du logiciel offre une multitude d’opportunités de croissance et les logiciels de santé sont des vecteurs de création de valeur pour la société et notre système de santé. J’ai hâte de contribuer au projet d’Extens et d’accompagner, au plus près, les dirigeants de belles PME françaises, de les aider à franchir un palier dans leur développement et de participer ainsi à l’évolution de notre système de santé. »

En effet, au-delà de la seule performance financière, Extens est engagé dans la transformation des systèmes de santé et participe à l’émergence de solution d’avenir, tout en poursuivant une volonté d’impact sur l’amélioration des soins et de l’efficience du système de santé et l’optimisation des coûts médicaux.

L’arrivée de Charles complète l’équipe déjà en place aux côtés d’Arnaud Houette et Quentin Jacomet.

Arnaud Houette et Quentin Jacomet, Managing Partners, commentent : « Nous sommes ravis d’accueillir Charles dans notre équipe. Ce renforcement va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos fonds et d’apporter toujours plus d’accompagnement et de soutien aux équipes dirigeantes ».