Fondée en 1999 par Anne Karagoz, Coptis développe et commercialise des logiciels spécialisés pour accompagner les laboratoires cosmétiques et les fabricants de matières premières dans les étapes de formulations et de conformité réglementaire. Les solutions de Coptis permettent à l’industrie cosmétique de gérer efficacement les projets de développement, de réduire le temps de mise sur le marché et d’améliorer la qualité et la fiabilité des informations. En complément de cette suite logicielle, Coptis fournit des services à haute valeur ajoutée qui viennent augmenter les performances de ses clients à travers une base de données réglementaire mondiale, une base de données d’informations toxicologiques sur plus de 3 000 substances et une base documentaire sur plus de 16 000 matières premières cosmétiques.

Basée en France à Croissy-sur-Seine, Coptis est présente sur trois continents (Europe, Amérique du Nord et Asie), compte près de 30 collaborateurs et réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international. La suite logicielle de Coptis, disponible en sept langues, sert aujourd’hui près de 400 entreprises dans une quarantaine de pays.

A la différence de ses concurrents généralistes, le produit phare de Coptis, Coptis Lab, est un logiciel métier spécialisé. Coptis réunit régulièrement les membres de son Club Utilisateurs afin d’échanger sur leurs besoins, permettant ainsi de maintenir la suite logicielle en adéquation avec l’évolution des exigences terrains. Cette proximité et cette compréhension du métier ont permis à Coptis d’assoir sa position de leader sur ce marché en croissance et en constante évolution.

Pour la première fois, Coptis ouvre son capital à Extens, qui signe ici le deuxième investissement de son troisième fonds en cours de levée, et Clearsight, afin d’accélérer sa stratégie de développement commercial et technique. Après avoir conquis les marchés nord-américain et asiatique grâce à l’ouverture d’une filiale à New York en 2008, puis à Singapour en 2016, Coptis, désormais accompagnée d’Extens et de Clearsight, a pour objectif d’accélérer son déploiement sur ces marchés très dynamiques et d’assoir son positionnement en tant que leader en Europe. Cette augmentation de capital permettra également à la société de développer son offre en intégrant de nouveaux modules à la suite logicielle existante.

Anne Karagoz, Présidente de Coptis, commente : « J’ai choisi de faire confiance à Extens pour accompagner Coptis dans les prochaines étapes de son développement et pour l’aider à s’imposer plus rapidement sur ses différents marchés, voire sur de nouveaux marchés. Pourquoi Extens ? Parce qu’il s’agit d’un fonds dédié aux éditeurs de logiciels métier et parce que les problématiques des éditeurs restent très proches même lorsque les marchés diffèrent. J’apprécié également l’existence du Club Extens, qui réunit les dirigeants des différentes participations pour échanger sur des problématiques communes, tout comme nos clients échangent lors des Club utilisateurs Coptis. Je pense sincèrement qu’Extens et Clearsight apporteront leur pierre au succès de Coptis dans les prochaines années. »

Valentine Deramecourt, Directrice d’investissement chez Extens ajoute : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Anne, qui a su créer et développer depuis plus de vingt ans, une société reconnue et établie auprès de ses clients, qui valorisent la forte adéquation de sa suite logicielle aux exigences terrain, sur un marché en forte croissance en France et à l’international. Coptis dispose d’atouts indéniables pour conforter au niveau international la place de marché et la reconnaissance dont elle dispose déjà en France, tout en s’appuyant sur son rayonnement dans la quarantaine de pays où sont présents ses clients. »

Jakub Crhonek, Managing Partner chez Clearsight commente : « Anne a construit une entreprise incroyable qui est aujourd’hui leader sur son marché, et nous nous réjouissons de pouvoir l’accompagner dans la prochaine étape d’évolution en s’appuyant sur nos réseaux internationaux et des synergies avec notre portefeuille existant. »