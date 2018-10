Extendam confirme ainsi ses ambitions de développement dans l’hôtellerie d’affaires européenne.

Les trois hôtels, qui resteront tous sous enseigne « Mercure », représentent un total de 458 chambres et de nombreuses salles de conférence.

> L’hôtel Mercure Hagen est situé face au centre de conférence de la ville, à 5 km de la gare et à 4 km de l’université. Il bénéficie d’un emplacement central permettant d’accéder aisément et rapidement à la zone piétonne de la ville. Cet hôtel 4 étoiles propose 146 chambres, 11 salles de réunion sur 280 m² pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, un restaurant, un bar, un sauna et un nouveau centre de remise en forme.

> Le Mercure Hamm est situé dans le centre-ville de Hamm, à côté de la gare et de la zone piétonne de la ville. Cet hôtel 4 étoiles, dispose de 142 chambres climatisées, de dix salles de réunion totalisant 390 m² et d’un grand jardin d’hiver pour des événements pouvant réunir jusqu’à 450 personnes. L’hôtel propose également un spa.

> L’hôtel Mercure Lüdenscheid est situé à 1,5 km de la gare, en bordure du parc municipal. Cet hôtel 4 étoiles bénéficie de 170 chambres, d’un restaurant, de 12 grandes salles de conférence totalisant 260 m² ainsi que d’une piscine intérieure chauffée, d’un sauna et d’un centre de remise en forme.

« Depuis la création d’Extendam, nous avons fait le choix d’investissements ciblés dans l’hôtellerie d’affaires européenne, notamment en Espagne et au Portugal. Par cet investissement auprès de SomnOO, nous renforçons notre présence en Allemagne après un premier investissement à Berlin. Ces trois hôtels, idéalement situés au cœur de la Rhénanie du Nord-Westphalie, devraient voir leurs performances s’améliorer au cours des prochaines années » expliquent Matthieu Dracs et Bertrand Pulles, Directeurs d’Extendam.

Lars Backhaus et Christian Rousseau, dirigeants de SomnOO, sont satisfaits car « cette transaction revêt une importance réellement stratégique pour SomnOO : notre position en tant que propriétaires et exploitants européens indépendants d’hôtels est en effet renforcée par cette acquisition. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires investisseurs Extendam et Rive PI, ainsi que de notre partenaire de longue date 123 IM, nous avons fait un grand pas en avant »

Colliers International Hôtel GmbH Berlin a accompagné la transaction du côté du vendeur. Detlef Kaiser, responsable des investissements chez Colliers Hôtel, résume ainsi : « Cette transaction nous permet d’affirmer notre volonté de poursuivre notre démarche de soutien d’acteurs sérieux et désireux d’investir le marché allemand »

Intervenants :

Extendam :

Matthieu Dracs, Directeur Général d’Extendam

Anna Cohen, Responsable d’Investissement.

123 IM :

Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé

Aude Wathier, Chargée d’Affaires

Rive PI :

Jean-Philippe Olivier, Managing Partner

Alexandre Villet, Investment Director

Groupe Colliers Hôtel :

Detlef Kaiser, Responsable d’Investissement

Conseils juridiques :

Dr Boris Schilmar et Maximiliane Prüm, KPMG LEGAL Allemagne

Maud Partouche, IDEACT Paris

Banques partenaires de l‘acquisition : Sparkassen HagenHerdecke et Lüdenscheid