Amélie Gosselin-Furno est une professionnelle reconnue des métiers de l’investissement et du conseil en stratégie, qui a développé une expertise forte au cours des 15 dernières années dans le développement de marques.

Elle débute sa carrière en 2009 en tant que consultante au sein du cabinet de conseil en stratégie Advention Business Partners avant d’intégrer le groupe de capital-investissement 21 Invest France en 2013.

En tant que chargée d’affaires, puis directrice d’investissement, elle accompagne diverses opérations d’acquisition, de cession et de restructuration financière, tout en assurant la gestion de plusieurs participations.

Elle rejoint l’équipe d’Experienced Capital en 2019 en qualité de Directrice de Participations. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervise notamment le développement des marques du portefeuille, dont Balibaris, Figaret, La Nouvelle Garde et Reform, et accompagne l’étude de nouveaux projets d’investissement, sur le segment Food & Beverage ou les nouvelles mobilités par exemple. Elle a également accompagné la croissance de la marque Jimmy Fairly à son arrivée jusqu’à la cession réussie de celle-ci en 2021. Passionnée des problématiques de développement durable, elle assure la responsabilité du déploiement de la politique de responsabilité sociale et environnementale engagée d’Experienced Capital et de ses marques partenaires.

Âgée de 39 ans, Amélie Gosselin-Furno est diplômée d’HEC Paris.