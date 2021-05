Expensya, solution de gestion automatisée des dépenses en entreprises, réalise un tour de tablede 20 millions de dollars en pleine période de crise sanitaire. Deux nouveaux fonds, MAIF Avenir et Silicon Badia, investissent dans le développement de l’entreprise fintech et rejoignent ainsi les deux fonds historiques présents lors de la dernière levée, ISAI et Seventure.

Expensya poursuit sa success story et clôt une levée de fonds de 20 millions de dollars. Avec une croissance de plus de 100% malgré le contexte sanitaire et l’annonce de son nouveau positionnement stratégique autour de la gestion des dépenses à 360°, l’entreprise fintech écrit un nouveau chapitre de son histoire. Son dynamisme, son attractivité et son fort potentiel de développement ont convaincu deux nouveaux investisseurs : MAIF Avenir et Silicon Badia. La promesse de belles perspectives pour l’entreprise franco-tunisienne fondée en 2014.

Expensya, la solution de dématérialisation des frais pro, franchit une nouvelle étape

Expensya réalise une nouvelle levée de fonds. Deux nouveaux investisseurs s’engagent au côté de cette société prometteuse : MAIF Avenir et Silicon Badia. Ce succès confirme la pertinence de la stratégie menée par la fintech au service de son ambition : fournir l’expérience la plus complète de paiement et de gestion des dépenses impliquant le salarié (notes de frais, frais généraux, achats en ligne, transports quotidiens, avantages salariés). Grâce à son offre intégrée et à sa fine connaissance du marché, Expensya propose un service complet à ses utilisateurs pour gérer toutes les dépenses professionnelles de A à Z. Sa solution logicielle permet aux entreprises de s’affranchir de tâches à faible valeur ajoutée et les rend ainsi plus agiles et plus résilientes.

Expensya entend capitaliser sur ses atouts et démontrer sa capacité à accompagner les nouveaux usages professionnels grâce à son expertise technologique. Ce tour de table permettra notamment d’accélérer la R&D et la croissance à l’internationale

Accélération de son internationalisation pour devenir la référence de la gestion des frais professionnels

Expensya a pour objectif d’accélérer son internationalisation et son déploiement dans l’ensemble des pays de l’Europe Continentale pour s’imposer comme la référence en termes de solution de gestion de frais professionnels.

L’équipe d’Expensya s’agrandit et se renforce pour relever les challenges de demain. Il y a quelques jours, Karim Jouini, CEO et co-fondateur d’Expensya annonçait l’arrivée de Stéphanie Rogeau-Barré en tant que Directrice Administrative et Financière, et celle de Fabrice Clauzon au poste de Directeur des Partenariats. Nicolas Deswarte, Directeur Marketing, et Mario Roche, VP Sales ont également été recrutés en début d’année. Un nouveau membre rejoint également le board d’Expensya, Anh-Tho Chuong Degroote, experte en Growth Marketing. Ces nouveaux talents renforcent la capacité d’Expensya à accompagner ses clients dans la transformation digitale (la dématérialisation).. Cette levée de fond va permettre à Expensya de recruter, ces trois prochaines années, plus de 100 nouveaux collaborateurs qui viendront s’ajouter aux 140 salariés actuels.

Karim Jouini, CEO de l’entreprise franco-tunisienne, a à cœur de développer un modèle d’entreprise responsable, qui crée de la valeur sur le long terme, et en premier lieu pour ses collaborateurs.

Les acteurs de la fintech sont les partenaires incontournables de la transformation des entreprises de demain et viennent accompagner la mutation de l’environnement professionnel. Faisant partie de ces acteurs diruptifs, Expensya, offre une solution révolutionnaire de la gestion des dépenses impliquant le salarié, dont la mission s’inscrit dans la démarche d’optimisation des processus.

« Cette levée de fonds est la reconnaissance de la performance d’Expensya, et illustre son ambition d’être LE leader de la gestion de dépenses à 360°. Un formidable accélérateur sur le marché de l’automatisation de la gestion des frais professionnels, afin d’offrir la solution la plus complète et une expérience optimisée. » déclare Karim Jouini, CEO et Co-Fondateur Expensya.

« Nous sommes très heureux et fiers de soutenir le développement d’Expensya, dont la solution vient accompagner la mutation de l’environnement professionnel et renforcer les organisations pour les rendre plus pérennes. Nous avons été impressionnés par la trajectoire et la performance de l’entreprise depuis sa création et partageons la vision engagée de son dirigeant en faveur d’une entreprise citoyenne. » explique Milène Gréhan, responsable du fonds MAIF Avenir.

« Après avoir évalué plusieurs opportunités dans le contexte général, nous étions très heureux de trouver une entreprise qui a la clairvoyance de comprendre les besoins du marché et la direction de l’industrie à l’échelle mondiale en termes de passage des outils de gestion des dépenses purs 1.0 à la gestion des dépenses de nouvelle génération et solutions de paiement. Karim, Jihed et l’équipe d’Expensya ont fait un travail incroyable en créant une plateforme collaborative API-first et sont dans une position idéale pour évoluer vers l’avenir. » indique Namek Zu’bi, responsable du fond Silicon Badia.