Les fournisseurs et partenaires commerciaux d’Exclusive Networks vont quant à eux pouvoir accéder à des compétences uniques et répondre aux nouvelles attentes des entreprises en matière de transformation numérique.

Jesper Trolle, CEO d’Exclusive Networks, a déclaré : « Les chaînes d’outils DevOps, les conteneurs et l’émergence du DevSecOps constituent des domaines spécialisés où Nuaware a su se tailler une niche unique. Cette acquisition va nous permettre d’occuper cet espace, pour donner à nos partenaires un accès direct à des opportunités de croissance inédites. Les grands fournisseurs attirés par ces marchés recherchent des solutions de distribution clés en main. Leurs écosystèmes partenaires manquent de compétences techniques et celles-ci nécessitent d’être étayées. Nous pouvons désormais répondre à ces besoins beaucoup plus efficacement, tout en continuant à promouvoir l’innovation, pour des infrastructures numériques sûres et fiables ».

Nuaware a été fondée en 2016 par Zaheer Javaid et Luke Hasty. Depuis lors, l’entreprise a connu une croissance exponentielle en collaborant avec des fournisseurs tels que HashiCorp, Docker Enterprise (aujourd’hui Mirantis), Instana, Portworx (récemment acquis par Pure Storage) et Twistlock (aujourd’hui Palo Alto Networks Prisma Cloud). L’équipe de Nuaware, basée à Londres, travaille à la fois avec de grands fournisseurs de services/intégrateurs de systèmes et avec un réseau de consultants spécialisés dans le domaine du DevOps, sur des projets dans le monde entier. Cette équipe restera une unité commerciale distincte opérant sous la marque Nuaware. Elle continuera de cibler les nouvelles technologies innovantes et d’établir des partenariats avec des fournisseurs émergents à forte croissance, comme Gremlin et StackPulse, dans des domaines comme l’« ingénierie du chaos » et l’automatisation SRE. Ses services à haute valeur ajoutée en matière de détection de leads, de développement commercial, de conception de solutions, d’implémentations, de services professionnels et de formation viendront compléter les services déjà proposés par Exclusive Networks, et vice versa.

Zaheer Javaid, co-fondateur et directeur de Nuaware, a expliqué : « Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Exclusive. Il s’agit pour nous du meilleur moyen pour continuer à développer notre offre et apporter une plus-value optimale à tous nos clients et partenaires. Le moment est idéal : en cette année 2020, la transformation numérique des entreprises s’est accélérée. Nuaware et les technologies de développement, d’automatisation du cloud et de conteneurisation, dans lesquelles nous sommes spécialisés, ont pris une toute nouvelle envergure. Avec le soutien d’Exclusive Networks, nous allons pouvoir viser plus haut, nous développer plus rapidement et investir davantage pour consolider notre position unique sur le marché. ».

« Du point de vue de la culture d’entreprise, du positionnement face à l’innovation et de la capacité à créer une véritable plus-value technologique, Nuaware ressemble beaucoup à Exclusive Networks », a conclu Andy Travers, vice-président directeur des ventes et du marketing chez Exclusive Networks. « Ce partenariat est une excellente nouvelle pour les partenaires des deux sociétés, y compris pour les fournisseurs stratégiques que nous avons en commun : Palo Alto Networks et Pure Storage. Nous allons soutenir les plans d’expansion mondiale de Nuaware et prévoyons une croissance organique significative de son activité. Et en développant la portée de l’expertise Nuaware, nous allons pouvoir faire émerger de nombreux avantages commerciaux et créer de nouvelles opportunités pour nos fournisseurs et revendeurs. ».