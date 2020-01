Elle a ensuite été gérante du fonds Evli Russia entre 2006 et 2019 avant de rejoindre l’équipe Evli Global Equities dirigée par Hans-Kristian Sjöholm, Head of Global Equities chez Evli.

« Notre équipe suit une philosophie d’investissement fondée sur le cash-flow et la recherche des actions sous-évaluées à l’échelle internationale. Nous menons notre propre recherche indépendante, ce qui exige beaucoup de travail et de dévouement de la part des gérants, et je suis en ce sens heureux qu’Olga ait rejoint notre équipe », précise Hans-Kristian Sjöholm.

L’équipe Evli Global Equities gère ainsi sept stratégies actions allant de l’Europe aux marchés émergents, en passant par les pays nordiques et le Japon.

L’équipe défend une approche de gestion active suivant une sélection de titres rigoureuse et sans contrainte en termes de secteur.

« Les investisseurs sont aujourd’hui à la recherche de meilleurs rendements et notre équipe est convaincue que des opportunités intéressantes se trouvent sur les marchés actions, notamment en Europe », souligne Olga Marjasova, « mais il est absolument nécessaire de prêter attention tout d’abord au cash flow et à la dette des entreprises dans lesquelles nous investissons, mais aussi à la transparence dont elles font preuve envers leurs investisseurs ».