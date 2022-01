Elle dirige désormais les travaux d’Evli sur la taxonomie de l’UE, le climat et la responsabilité sociale ainsi que sur les tendances notables de 2022 en matière de développement durable, tant pour les investisseurs que les entreprises.

Petra Hakamo dispose d’une solide expérience dans le domaine du développement durable - Petra a travaillé pour Evli et SEB, et elle est vice-présidente du groupe de travail sur la durabilité de l’Association finlandaise du capital-risque. Petra travaillait précédemment au sein d’Evli Growth Partners en tant que Directrice des investissements et Responsable du développement durable.

Petra Hakamo se réjouit de son nouveau rôle et de ses nouvelles responsabilités : « Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler sur la durabilité avec les gérants d’Evli sur l’ensemble des classes d’actifs et de développer davantage les bonnes pratiques en matière de durabilité au sein de la société. Jusqu’à présent, Evli a systématiquement fait de l’investissement responsable l’une de ses priorités stratégiques, établissant ainsi une base solide pour de futurs travaux. »

En tant que nouvelle Responsable du développement durable, Petra Hakamo travaillera tout d’abord à la définition de mesures concrètes pour atteindre les objectifs climatiques d’Evli, afin de réduire de moitié les émissions de carbone de ses investissements d’ici 2030 et de rendre la société totalement neutre en carbone pour tous ses investissements d’ici 2050.

« Ces objectifs sont ambitieux et il est temps de se mettre au travail pour les atteindre. Chez Evli, nous nous efforçons de faire en sorte que nos activités soient conformes aux objectifs de l’Accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 C°. C’est important pour nous, et nous voulons prendre nos responsabilités via la mise en œuvre d’actions concrètes », déclare Petra Hakamo.

Une solide expérience en matière de durabilité

Petra Hakamo dispose d’une grande expérience dans l’identification des défis liés à la durabilité et dans la recherche de solutions adaptées.

« La durabilité a été mon centre d’intérêt essentiel au cours des dix dernières années, tant sur le plan professionnel qu’universitaire. J’ai obtenu un master en développement durable des entreprises et je suis convaincue que mon expérience en matière de finance et d’investissement s’avérera précieuse pour mieux comprendre les problématiques de durabilité, y compris du point de vue des investisseurs », ajoute-t-elle.

Elle a également une vision claire des tendances qui domineront le secteur de la durabilité en 2022 : « Le travail sur le climat est, bien sûr, un sujet clé qui motive à la fois les entreprises et les investisseurs. La taxonomie et les développements réglementaires de l’UE seront très présents dans la définition des objectifs climatiques et environnementaux. Enfin, la responsabilité sociale est également un thème important à souligner, compte tenu des nouvelles méthodes de travail et des effets liés au Covid. »

« Evli développe activement et systématiquement ses pratiques d’investissement responsable depuis des années et a fait de la durabilité l’une de ses priorités stratégiques. Notre travail en matière de durabilité a également été récompensé à plusieurs reprises, l’exemple le plus récent étant le SFR Responsible Investment Award 2021 en reconnaissance de la meilleure expertise en matière d’investissement responsable en Finlande. Un grand merci à notre précédente Responsable du développement durable, Outi Helenius, qui a assumé le rôle de Directrice de l’investissement responsable chez Evli au cours des cinq dernières années. Il est maintenant temps d’avancer et je suis très heureux que nous ayons trouvé une nouvelle Responsable du développement durable, Petra Hakamo, au sein d’Evli. Petra possède une solide expertise en matière de durabilité et une bonne compréhension des défis auxquels les investisseurs sont confrontés dans la recherche de rendements responsables », conclue Kim Pessala, Responsable de la gestion de fortune institutionnelle chez Evli.

Petra Hakamo

A précédemment travaillé en tant que Responsable du développement durable et Directrice des investissements chez Evli Growth Partners.

Vice-présidente du groupe de travail ESG de l’association finlandaise de capital-risque et membre du groupe de travail européen "ESG in VC".

Auparavant, elle a également travaillé au sein de la division grandes entreprises et institutions financières de SEB, dans des fonctions d’analyste crédit et de développement commercial à Helsinki et Stockholm.