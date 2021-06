Evli annonce la nomination de sa Directrice du développement durable au sein de son conseil d’administration. La nomination d’Outi Helenius s’inscrit dans le cadre de l’engagement croissant d’Evli en faveur de l’investissement responsable et du développement de cette approche au sein de ses activités.

L’assemblée générale annuelle d’Evli Fund Management Company du 10 mars 2021 a donc élu un nouveau conseil d’administration qui compte le CEO d’Evli, Maunu Lehtimäki, le Directeur financier, Juho Mikola, et la Directrice du développement durable, Outi Helenius. Kim Pessala, Responsable des clients institutionnels d’Evli, reste membre du conseil d’administration et Lea Keinänen ainsi que Petri Olkinuora restent quant à eux administrateurs indépendants.

La responsabilité constitue un domaine d’importance stratégique pour Evli, et l’investissement responsable est déjà intégré à l’ensemble des activités d’investissement. La nomination d’Outi Helenius au conseil d’administration s’inscrit dans la continuité de ce travail de développement et de promotion de la responsabilité par l’entreprise.

« Chez Evli, la responsabilité est véritablement au cœur de toutes nos activités et nous travaillons constamment à développer cette approche. Nous sommes convaincus que la prise en compte des facteurs liés à la responsabilité conduira à de meilleures décisions d’investissement. De plus, la lutte contre le changement climatique représente pour nous un enjeu central et nous souhaitons faire partie de la solution en soutenant la transition des entreprises dans la réduction de leurs émissions carbone. La nomination de notre Directrice du développement durable au sein de notre conseil d’administration est un développement naturel de cette ambition », déclare Maunu Lehtimäki, Président et CEO d’Evli.

Outi Helenius travaille chez Evli depuis 2015 et a fait progresser avec succès l’investissement responsable au sein de la société. Sur quatre années consécutives, Evli a été en première place de l’enquête KANTAR SIFO Prospera « External Asset Management Finland » en termes d’investissement responsable. De plus, en 2020, les PRI des Nations-Unies ont attribué à Evli la meilleure note (A +) dans la catégorie stratégie et gouvernance. Avant de rejoindre Evli, Outi Helenius a travaillé aux relations investisseurs chez KONE ainsi qu’en recherche actions chez SEB.

Outi Helenius souligne son enthousiasme à l’idée de cette nouvelle nomination et des opportunités qui en découlent : « Je suis très honorée par cette preuve de confiance. Cette nomination souligne l’importance de la responsabilité pour Evli et permettra de générer des opportunités pour développer cette approche. L’investissement responsable et les processus de sélection sont déjà intégrés à nos fonds depuis longtemps et les gérants sont activement impliqués dans le travail de développement, ce qui crée d’excellentes conditions pour l’avenir. Par exemple, dans la classification SFDR de l’UE, 97% de nos fonds sont déjà classés verts dans les catégories light green (article 8) et dark green (article 9) », déclare Outi Helenius, Directrice du développement durable d’Evli.