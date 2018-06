Everwin Groupe prend un nouveau départ avec la réalisation d’une opération de MBO. Cette opération permet au Président fondateur du groupe, Tony Penochet, de financer la sortie de l’investisseur financier historique et d’être accompagné par Isatis Capital et Entrepreneur Venture dans la mise en œuvre du développement stratégique soutenu de l’entreprise. Fort de cette nouvelle association et d’un volant de cash-in dans la société, Tony Penochet et toute l’équipe dirigeante, qui restent majoritaires au capital de la Société, visent une stratégie de développement organique ambitieuse.

Fondé en 1995, Everwin Groupe est un éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions de gestion d’affaires à destination des PME/ETI. Commercialisés en mode licence ou en mode locatif SaaS, Everwin capitalise aujourd’hui sur une offre logicielle complète : CRM, ERP, et plateforme web collaborative.

La gamme Everwin vise les métiers qui placent la gestion des affaires au cœur du système de gestion. Le groupe répond à la nécessité de ses clients de s’équiper d’un logiciel de gestion des affaires couvrant l’ensemble des aspects suivants : commerciaux, techniques, RH, financiers. Everwin Groupe se positionne ainsi comme un spécialiste des sociétés de services intellectuels, industriels et BTP …

Fort d’un parc client actif de plus de 3 500 clients, la société a réalisé un CA de 13 millions d’euros en 2017 en progression de 10 % et emploie 135 personnes dont 17 sont arrivées en 2017. Les perspectives pour 2018 sont encourageantes avec une croissance envisagée de 10% et l’embauche d’une dizaine de salariés. Everwin Groupe va consacrer plus de 10 % de son CA à la R&D pour la mise ne conformité de ses offres aux nouvelles réglementations et apporter des solutions sécurisées à ses clients.

« Avec cette opération, j’entends assurer la mise en œuvre d’un développement stratégique ambitieux du Groupe autour de deux axes principaux : une expansion rapide de l’offre en vente indirecte et la consolidation des parts de marché dans l’hexagone par le développement de l’offre SaaS, » confirme Tony Penochet.

« Le projet d’Everwin Groupe nous a séduit et son équipe dirigeante a su montrer sa capacité à franchir les étapes essentielles pour pérenniser l’entreprise et assurer un développement commercial ambitieux. Ce secteur d’activité est, selon nous, promis à un avenir prometteur, » indiquent Laurent Baudino et Bertrand Folliet Associés respectivement chez Isatis Capital et Entrepreneur Venture.