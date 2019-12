Evermaps, société spécialisée dans la génération de trafic en magasin, annonce ce jour une levée de 5 millions d’euros en capital développement, auprès du fonds d’investissement français Entrepreneur Venture. Cette levée de fonds permet à Evermaps l’acquisition de compétences et de ressources afin d’accélérer son développement, notamment en matière de R&D, tout en lançant le déploiement de sa plateforme SaaS dédiée au pilotage de la vitrine digitale des réseaux sur le marché européen. Elle se donne également les moyens de réaliser des acquisitions pour accroître son empreinte sur le marché.

Evermaps géolocalise désormais 900 000 boutiques via ses solutions de cartographie et optimise l’attractivité web de près de 30 000 points de vente de grands comptes en France et à l’étranger. Acteur majeur en France sur ce secteur, Evermaps a toujours su saisir les mutations de marché. Aujourd’hui elle se démarque par une solution digitale ultra-paramétrable, son accompagnement humain et son sens du service ainsi qu’un réseau puissant de partenaires qui permet à l’entreprise d’alimenter en direct les canaux hautement stratégiques que sont GoogleMyBusiness, Apple et les GPS.

La société emploie actuellement une trentaine de salariés afin de continuer à mettre l’innovation et le service client au centre de ses priorités, l’objectif est de recruter 20 collaborateurs sur les 18 prochains mois. « Portée par de véritables entrepreneurs, EV possède une bonne connaissance de l’univers Retail-Tech et une vision qui correspond à celle d’Evermaps, c’est-à-dire un accompagnement pragmatique et un ADN tourné vers la rentabilité. Aux levées délirantes et modèles très consommateurs de cash nous préférons le déploiement d’un modèle solide, qui apporte une valeur réelle aux clients, scalable et... profitable ! Le timing de cette levée de fonds est idéal : nous avons su créer de la croissance rentable, avec cette opération notre objectif est de capitaliser sur notre leadership en France pour investir encore plus en R&D et explorer d’autres territoires géographiques. » précise Dorothée Mani, CEO d’Evermaps.

Julien Durand, d’Entrepreneur Venture, ajoute :« Evermaps est parvenue à faire valoir son savoir-faire dans un secteur qui attire de grands acteurs internationaux. La clé du succès pour EV : une expertise tech lui conférant une complète indépendance (algorithmes de cartographie développés en interne) et une certaine proximité avec ses clients. Ce dernier point a été crucial dans notre décision d’investissement : la gestion de la visibilité online des réseaux d’agences et de points de ventes nécessite de véritablement comprendre les problématiques locales des acteurs et en ce sens nous sommes ravis d’accompagner la société dans son expansion. »