Une conviction forte au cœur du projet : nous changeons d’ère de consommation

Initiée en 2015, la thèse d’investissement d’Eutopia s’est construite sur une conviction forte : notre modèle de société de consommation est à bout et doit être repensé pour pouvoir répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux majeurs auxquels nous sommes confrontés.

Le pari d’Eutopia ? Soutenir les jeunes entrepreneurs à la tête de consumer startups - ces startups d’une nouvelle génération qui se donnent comme mission de réinventer les secteurs de la “grande conso”. En phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, ces marques proposent des produits ou services fondés sur le triptyque “bon pour moi, bon pour la société, bon pour la planète”. Pour le fonds, il s’agit de ne plus opposer ambition de croissance et intérêt du bien commun.

« Nous vivons un bouleversement qui dépasse le cadre habituel des considérations marketing, les marques émergentes ont l’opportunité unique d’allier performances commerciales et impact sociétal et environnemental. Sur notre 1er fonds financé à 100% par Otium Capital, les 14 sociétés en portefeuille réalisent un chiffre d’affaire cumulé de 80 M€ en croissance de plus de 60% et plus de la moitié d’entre elles sont déjà rentables » souligne Antoine Fine, Managing Partner et co-fondateur d’Eutopia.

Eutopia : un positionnement unique dans le paysage du capital risque français

Eutopia a été le premier fonds en France à identifier le potentiel des consumer startups et s’est rapidement imposé comme l’investisseur early stage de référence sur ce segment avec près de 60 M€ investis pour le compte d’Otium Capital dans 14 jeunes pousses dont Oh My Cream !, Hari&Co, Dynamo Cycling, Feed ou Tediber.

Fort de ce succès, l’équipe a pris son indépendance en janvier 2019 et vient de réaliser le premier closing intermédiaire à 40 M€ de son fonds Eutopia II complété d’un fonds de co-investissement de 10 M€. Dans la continuité de la stratégie déployée depuis 2015, ces fonds seront dédiés aux marques émergentes dans les secteurs de l’alimentation, de la beauté, de la mode, de la maison et des loisirs. Eutopia pourra investir en France, en Europe et aux Etats-Unis depuis ses bureaux de Paris et New-York, avec des tickets compris entre 500K€ et 10M€. Cette vision a séduit des investisseurs privés, essentiellement familiaux, et des professionnels reconnus du retail et de la grande consommation qui ont pris part à la levée des nouveaux fonds.

Deux investissements dans de jeunes marques qui mettent en avant la durabilité de leurs produits

Sans attendre, Eutopia a déjà investi 6 M€ de ses nouveaux fonds, notamment dans Tiptoe et Organic Basics, deux entreprises qui lient ambition de croissance et mission sociétale.

TIPTOE est une marque de mobilier éco-responsable fondée en 2015 par Matthieu Bourgeaux et Vincent Quesada à Paris. Son ambition est de mettre fin au mobilier « jetable » avec des meubles mieux pensés et mieux produits. La marque vend en ligne et dans une sélection de magasins lifestyle comme Merci et Fleux. La startup emploie désormais une quinzaine de personnes et a livré à ce jour dans plus de 40 pays. Eutopia a conduit un investissement aux côtés de Bpifrance. Les fonds levés permettront d’élargir la gamme de produits et de se développer en Europe.

Organic Basics est une marque danoise de sous-vêtements et d’essentiels fabriqués avec des matériaux biologiques, à faible impact et recyclés. Elle commercialise en ligne sa gamme dans le monde entier et a plus que doublé son chiffre d’affaires au cours du dernier exercice. L’investissement d’Eutopia vise à développer l’offre, la présence internationale et renforcer la fabrication responsable.

D’autres investissements sont prévus d’ici la fin de l’année.