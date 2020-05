Eurofima notée Aa2/AA+ (stable/neg) par Moody’s et S&P, a réussi à lever 750 millions d’euros de Green bond (senior unsecured) de maturité 10 ans et offrant un coupon de 0,100% par an.

La transaction a été largement répartie entre différents types d’investisseurs et zones géographiques, avec 60 investisseurs différents participant et un fort soutien des acteurs ESG. L’émission a été souscrite à 31% par les gestionnaires d’actifs, à 29% par les banques centrales et les institutions supra nationales 29%, à 24% par les fonds de pension et les compagnies d’assurance et à15% par les banques.

En termes de répartition géographique, 79% de l’émission ont été alloués aux pays européens, 11% à l’Asie et au Moyen-Orient et 10% à l’Amérique du Nord.

Les fonds seront alloués à minima à 50% au cours des 12 premiers mois et à 100% dans un délai maximum de 24 mois à compter de l’émission.

Des rapports annuels seront effectués selon une répartition projet par projet jusqu’à l’échéance de l’émission. Le reporting d’impact cherchera à mesurer la réduction globale des émissions de CO2 liées aux chemins de fer et l’augmentation globale de l’utilisation des énergies renouvelables par les chemins de fer ainsi que la réduction globale de la consommation d’énergie des chemins de fer.

Les banques ABN AMRO, BofA Securities, NatWest Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenues en tant que Bookrunners sur cette opération.