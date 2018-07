Euro Private Equity revient sur le marché avec la seconde génération de sa série de fonds spécialisée sur les opérations de secondaires et co-investissements mid-market en Europe : Select Opportunities II.

Quelques mois seulement après le début de sa levée, Select Opportunities II a d’ores et déjà réuni près de € 200 millions d’euros, sur une taille cible fixée à € 250 millions. Un montant déjà largement supérieur à la taille du fonds I (€ 130 millions).

Le dynamisme de cette première étape de levée s’est concrétisé par la confiance renouvelée de la quasi-totalité des investisseurs du fonds I - notamment les sponsors historiques avec en particulier Natixis - et par le soutien de nouveaux investisseurs qui représentent à eux seuls 43% des montants levés.

« Ce tour de table nous a également permis de gagner la confiance de nouveaux investisseurs aussi bien en Europe qu’en Asie, cette région représentant 15% des montants levés à ce jour grâce au soutien local des équipes de distribution de Natixis Investment Managers. » commente Caroline Gibert, en charge de la levée de fonds chez Euro Private Equity.

Une thèse d’investissement différenciée qui fait ses preuves

Select Opportunities I avait été lancé en juillet 2014 sur une thèse d’investissement ambitieuse : combiner opérations de secondaires et co-investissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux PME européennes. « Le rationnel de cette mixité consiste à bénéficier de deux stratégies complémentaires pour maximiser à la fois le TRI (secondaires) et le multiple (co-investissements) du portefeuille, tout en diminuant la duration du fonds et en réduisant la courbe en J. » explique Eric Deram, Fondateur et Managing Partner chez Euro Private Equity.

Et les résultats sont clairement au rendez-vous : quatre ans après son lancement, Select Opportunities I a été déployé régulièrement, sans courbe en J et affiche un TRI net supérieur à 20%. En outre le fonds commence à redistribuer de manière significative. « Notre stratégie d’investissement unique nous a permis d’assurer une capacité d’exécution très appréciée par les gérants avec lesquels nous travaillons, mais également de ne pas faire d’erreurs d’investissement. Sur les 20 lignes en portefeuille, nous n’attendons aucune moins—value. » ajoute Eric.

Fort de ce succès, Select Opportunities II poursuivra la même stratégie. Trois premiers investissements ont d’ores et déjà été validés.

« Notre stratégie d’investissement différenciée et nos résultats ont clairement convaincu nos investisseurs. Nous pensons pouvoir terminer rapidement la levée de ce fonds sous le signe de l’internationalisation, aussi bien au niveau des nouveaux investisseurs qui ont choisi de nous accompagner, qu’au niveau du développement global de la société. Mais nous vous en dirons plus à la rentrée… » termine Eric Deram.