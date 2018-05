Euro-PE France Sélection III a terminé avec succès sa levée de fonds pour une taille finale de 100 millions d’euros. Le Fonds a réuni une trentaine d’investisseurs parmi lesquels essentiellement des Institutionnels (fonds souverains, banques, compagnies d’assurances et mutuelles), mais a également rencontré un fort écho auprès de Family Offices et clients privés, qui représentent 15% de la taille finale.

Euro-PE France Sélection III a été lancé en décembre 2016 grâce au soutien de ses sponsors historiques : Natixis (y compris, Natixis Assurances), Bpifrance et le Fonds Européen d’Investissement dans le cadre du plan Juncker. L’objectif du Fonds est de contribuer au développement de l’économie française et européenne, en accompagnant la croissance des TPE, PME et ETI.

En parallèle, l’équipe d’investissement a procédé à un déploiement actif pour constituer un portefeuille déjà diversifié et de bonne qualité. Le Fonds est désormais engagé à près de 55% dans 9 fonds primaires, deux co-investissements et une opération secondaire, ces derniers ayant un effet positif sur la courbe en J, déjà atténuée moins d’un an et demi après le lancement du Fonds. 7 à 10 nouveaux investissements devraient être sélectionnés parmi les meilleures opportunités dans les 12-18 mois qui viennent, afin de finaliser la construction d’un portefeuille performant, diversifié et résilient.

Euro Private Equity se concentre désormais sur la levée de son deuxième fonds européen centré sur des opérations de co-investissements et de secondaires pour une taille cible de 250 millions d’euros.