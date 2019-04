Basée aux Pays-Bas, DORC conçoit, fabrique et distribue à travers le monde des équipements, consommables et instruments pour la chirurgie ophtalmologique. Elle est particulièrement présente sur les marchés allemands, d’Europe de l’Ouest ou encore, plus récemment, des Etats-Unis.

La société jouit d’une marque réputée et est reconnue pour son expertise en termes d’innovation.

Elle connait une forte croissance dans le marché porteur de la chirurgie ophtalmique.

En 2018, la société a généré un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, en progression de 9% par an en moyenne sur les 3 dernières années. L’opération porte sur 100% du capital de DORC et sera le cinquième investissement du fonds Eurazeo Capital IV. La transaction valorise la société 430 millions d’euros en valeur d’entreprise dont environ 300 millions seront financés en fonds propres par Eurazeo et ses co-investisseurs.