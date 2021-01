Newton Investment Management (Newton), boutique de BNY Mellon Investment Management, annonce la nomination d’Euan Munro au poste de CEO, sous réserve de l’approbation de la Financial Conduct Authority ("FCA") au Royaume-Uni. Euan prendra ses fonctions à Newton le 23 juin 2021 et reportera à Hanneke Smits, CEO de BNY Mellon Investment Management.

La carrière accomplie d’Euan Munro s’étend sur trois décennies. Plus récemment, Euan était à la tête d’Aviva Investors et membre du comité exécutif pendant sept ans. Sous la direction d’Euan, Aviva Investors s’est transformé en un gestionnaire d’actifs britannique de premier plan, avec une croissance significative du total des actifs sous gestion. Avant cela, Euan était responsable des investissements multi-assets et obligataires chez Standard Life Investments.

Hanneke Smits, CEO de BNY Mellon Investment Management, commente cette nomination : "Euan est un leader exceptionnel qui a fait ses preuves dans le secteur de l’investissement et nous sommes ravis qu’il rejoigne Newton en tant que CEO. Ses compétences en matière d’investissement et sa vaste expérience à la tête de l’un des plus grands gestionnaires d’actifs du Royaume-Uni, présent sur les marchés institutionnels, intermédiaires et de détail, sont très pertinentes pour Newton et nous nous réjouissons de l’accueillir bientôt".

Euan Munro, CEO désigné de Newton Investment Management, ajoute : "C’est une période passionnante pour rejoindre Newton - un gestionnaire d’actifs mondial aux multiples talents, proposant des solutions d’investissement de haute qualité et bénéficiant d’un héritage incroyablement fort en matière d’investissement responsable. Je suis impatient de m’appuyer sur cette solide fondation pour continuer à améliorer l’offre d’investissement de Newton et aider nos clients à atteindre leurs objectifs".

Andrew Downs continuera d’assurer l’intérim en tant que CEO de Newton jusqu’à ce qu’Euan Munro rejoigne la société et reçoive l’approbation du FCA. Andrew Downs reprendra ensuite son rôle de Directeur des opérations de Newton. Andrew assume le rôle de CEO par intérim de Newton depuis août, lorsque Hanneke Smits a commencé sa transition au poste de CEO de BNY Mellon Investment Management.