L’équipe Manager Research évalue les produits d’investissement sur la base de trois piliers - Equipe (qualité des équipes de gestion), Processus (robustesse de la stratégie d’investissement) et Société (culture d’investissement et pratiques de la société de gestion). Associés à une évaluation des frais, les piliers constituent la base pour déterminer le Morningstar Medalist Rating. Dans le cadre de cette étude, les analystes se sont concentrés sur le pilier Equipe pour déterminer l’univers de l’étude.

Sur les 616 fonds gérés activement domiciliés au Royaume-Uni et en Europe dont la note relative au pilier Equipe est supérieure à la moyenne ou élevée (en date de novembre 2023), 28% ont une femme gérante présente au sein de l’équipe de gestion. Seules 19 % de ces stratégies (soit 33 fonds) sont dirigées par des femmes, la majorité (environ 55 %) suivant une approche fondée sur le travail d’équipe. Les 26 % de fonds restants, qui comptent une femme dans l’équipe, sont dirigés par un gérant.

Les analystes de Morningstar mettent en avant trois gérantes de de fonds commercialisés en Europe qui comptent parmi les meilleures de l’industrie. :

Marie-Anne Allier, gérante chez Carmignac, notamment, du fonds Carmignac Portfolio Sécurité Investment Growth

gérante chez Carmignac, notamment, du fonds Carmignac Portfolio Sécurité Investment Growth Louisa Lo , gérante chez Schroders des différents fonds d’actions investis sur l’Asie/Chine dont le fonds Schroder ISF Greater China Investment Growth

, gérante chez Schroders des différents fonds d’actions investis sur l’Asie/Chine dont le fonds Schroder ISF Greater China Investment Growth Sonali Pier, gérante du fonds Pimco GIS Diversified Income Investment Growth

Consultez le rapport par ce lien pour lire les commentaires concernant ces gérantes et obtenir la liste complète des gérantes à la tête de fonds domiciliés au Royaume-Uni et en Europe continentale qui obtiennent des notes supérieures à la moyenne ou élevées (en novembre 2023), indiquant la confiance de Morningstar dans l’équipe de gestion du portefeuille et dans la stratégie.