Face au choc sanitaire que le monde subit actuellement, l’heure est à la résilience, au questionnement et à l’action : comment sortir plus fort de la crise et quels enseignements peut-on en tirer ? Basculer vers une société durable n’est plus une priorité, c’est une nécessité.

Dans ce contexte, Longevity Partners annonce l’ouverture de quatre nouveaux bureaux, dont trois aux États-Unis à Austin, San Francisco et New York et un en Allemagne à Munich afin de toujours mieux accompagner ses clients internationaux dans l’atteinte de leurs objectifs climatiques.

Soulignons que Longevity Partners est le premier cabinet Européen de Conseil en immobilier responsable à ouvrir des filiales aux États-Unis. Le Conseil en développement durable poursuit ainsi son programme d’expansion mondiale, affirmant son statut de précurseur et fournisseur principal de conseil en énergie et en développement durable, pour les plus grands fonds immobiliers intervenant dans le monde entier.

Ces nouvelles antennes s’ajoutent au maillage international du Groupe possédant déjà des bureaux à Londres (siège social), Paris et Amsterdam.

Longevity Partners gère plus de 120 milliards de dollars de programmes RSE dans l’immobilier commercial et résidentiel dans 38 pays.

Les équipes Longevity Partners sont composées d’experts passionnés, déterminés à accompagner les entreprises du monde entier dans leurs transitions vers une économie bas carbone. Motivée par une demande croissante d’investissements axés sur le climat, cette expansion répond aux besoins liés à des règlementations environnementales devenues plus strictes à l’échelle globale.

Les nouveaux objectifs de réduction des émissions de carbone, à l’échelle locale comme à l’échelle globale, exigent qu’investisseurs et gestionnaires immobiliers adoptent des solutions responsables pour leurs actifs existants et futurs. L’ensemble des investisseurs internationaux ont désormais pris une réelle conscience des impératifs commerciaux liés à la minimisation des risques réputationnels et ambitionnent d’accroître rapidement leur mise en conformité, en assurant la neutralité carbone et la création de valeur ajoutée sur le long terme.

La filiale nord-américaine, détenue à 100% par Longevity Partners Ltd, sera dirigée par le Fondateur et PDG du groupe Etienne Cadestin. À ses côtés, Anneli Tostar, fraîchement nommée Business Growth Associate de Longevity Partners USA, sera en charge du développement commercial de toute la Côte Ouest. Anneli Tostar est titulaire d’une Maîtrise en Planification et Conception Urbaines Durables du KTH à Stockholm et d’un Bachelor of Arts en Anthropologie et Sciences et Politiques de l’Environnement de l’Université de Harvard. Elle a précédemment travaillé pour The Better Buildings Partnership, où elle a supervisé l’engagement des parties prenantes d’un ensemble de sociétés immobilières britanniques, axé sur la durabilité.

Etienne Cadestin, Fondateur, Longevity Partners déclare : « En 2020, le monde fait face à une pandémie mondiale, mettant au défi notre façon de vivre, notre économie, et toute notre société. L’accélération du changement climatique systémique continue d’impacter notre planète et je suis déterminé à poursuivre mes efforts pour apporter les solutions nécessaires à la transition responsable du secteur. Un net progrès s’est fait ressentir au cours des deux dernières années. Nos clients comprennent aujourd’hui la corrélation entre le réchauffement climatique et la vulnérabilité de leurs biens immobiliers. Notre rôle est de les aider à réduire ce risque et à pérenniser leurs intérêts. Afin de répondre à la demande croissante de nos clients à l’étranger, nous réalisons un investissement de taille et ouvrons trois nouveaux bureaux aux États-Unis et un nouveau bureau en Allemagne. Nos implantations stratégiques à Austin, San Francisco et New York nous permettent de soutenir nos partenaires actuels et futurs sur le terrain et ce, dans l’ensemble du continent américain. En tant qu’entrepreneur Européen, lancer un tel domaine d’activité en Amérique du Nord est un challenge de taille que j’entreprends avec humilité et reconnaissance, car j’ai la chance d’avoir à mes côté l’équipe idéale pour relever ce nouveau défi. »

Anneli Tostar, Business Growth Associate, Longevity Partners ajoute : « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Longevity Partners, ayant grandi aux États-Unis et étant passionnée par l’équité environnementale, je suis ravie de faire partager l’expertise de Longevity Partners à mon pays. J’ai la chance d’avoir participé à des projets exceptionnels au sein des lieux les plus ambitieux en matière de développement durable. Intégrer le volet réchauffement climatique dans les projets immobiliers représente un réel défi, que j’ai hâte de relever aux côtés d’une équipe hautement qualifiée. »