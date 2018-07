Les bâtiments de Mer et Leers sont loués respectivement à Girard Agediss et Cotrem. Celui de Thouars d’une surface de 31 000 m² fait d’ores et déjà l’objet de négociations pour sa revente à un utilisateur.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’arbitrage d’Affine visant à concentrer son patrimoine sur les grandes métropoles, et marque une étape supplémentaire dans sa sortie du secteur de la logistique. La cession a été réalisée à des prix en ligne avec les justes valeurs de fin 2017.

La contribution de ces trois actifs aux loyers bruts et au résultat EPRA d’Affine en année pleine auraient été respectivement de 1,3 M€ et 0,9 M€, compte tenu de la vacance sur le site de Thouars. Sur la base des informations arrêtées au 31 décembre, l’opération contribue à hauteur de 1 % à la hausse du taux d’occupation EPRA du patrimoine d’Affine.

Pour cette opération, Etche était conseillé par CBRE (Guillaume Bertin) et assisté par l’étude notariale de Me Philippe Groeninck (Me Sonia Zantour), et Affine par l’étude notariale Haussmann (Olivier Trichet). L’acquisition a été financée par le groupe Caisses d’Epargne.