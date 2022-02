La société de gestion ClubFunding AM consolide ses équipes avec le recrutement d’Éric Willmann, 42 ans, gérant de fonds disposant de 15 années d’expérience. Les missions d’Éric, particulièrement stratégiques pour le développement de ClubFunding AM, consistent à la fois en la structuration et le développement de l’offre de fonds immobiliers ainsi que le sourcing des opportunités et la gestion quotidienne des fonds.

Diplômé de Paris - Dauphine en Economie-Finance, Éric Willmann possède une expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier régulé. Il s’est spécialisé dans la gestion et la structuration de nombreux types de fonds immobiliers (SCPI, OPCI…) auprès de différentes sociétés de gestion : chez Immovalor Gestion à partir de 2012, Groupama Immobilier/Groupama Gan REIM dès 2014, Kyaneos AM à partir de 2017, Braxton AM/Iroko courant 2019 et récemment chez Montbleu Finance.

Au fur et à mesure de sa carrière, il s’est spécialisé dans les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour de nouveaux fonds immobiliers novateurs (SPCI Kyaneos Pierre, SCPI Iroko Zen, OPPCI BlueKAIRN…).

Éric Willmann accompagnera ClubFunding AM dans sa volonté de diversifier ses offres produits après le lancement réussi du FCPR CFAM#1 en 2021, de proposer des solutions d’investissement sur-mesure aux investisseurs professionnels et institutionnels, et de poursuivre l’internationalisation de ClubFunding Group grâce à son expertise et ses connaissances de l’investissement dans les pays limitrophes, et notamment l’Allemagne.