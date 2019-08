Le Conseil d’Administration de Swiss Life Gestion Privée, la société de gestion de Swiss Life Banque Privée, nomme son actuel Directeur de la gestion Actions, Eric Bleines, en tant que Directeur Général. Fort de sa connaissance de la structure et de 32 ans d’expérience métier, Eric Bleines aura pour principale mission de développer la société de gestion, tout en l’inscrivant dans la stratégie de transformation digitale opérée par Swiss Life Banque Privée, en synergie avec le groupe Swiss Life France.

Eric Bleines continuera à assurer la direction de la gestion Actions, en complément de son mandat de directeur général.

Dans la continuité de ce qui a été fait par son prédécesseur, Eric Bleines s’attachera à renforcer la profondeur et l’automatisation du dispositif de contrôle. Il poursuivra également la structuration de la politique d’investissement en encadrant les équipes dans la mise en œuvre des stratégies fixées.

Un de ses objectifs consistera aussi à mieux marquer et marketer les spécificités de la gestion privée du groupe Swiss Life, en travaillant sur l’expérience client, notamment par une communication plus régulière et pédagogique, en appui des communications réglementaires et des fluctuations des marchés financiers.

« Le Directoire de Swiss Life Banque Privée est très heureux de cette nomination », précise Tanguy Polet, son Président, « car Éric Bleines connaît bien les besoins des clients privés et de leurs banquiers. Il est entre autres attendu pour renforcer l’apport de la société de gestion aux besoins des banquiers privés. Mais Éric a aussi très vite compris que le succès de la banque et de sa société de gestion passe notamment par la proximité qu’elles doivent créer avec les réseaux de distribution de la compagnie d’assurance, dans le déploiement de la stratégie « Assureur Gestion Privée ».

« En tant que directeur de la distribution du groupe Swiss Life France et Président du Conseil de Swiss Life Gestion Privée, il est essentiel pour moi que le directeur général soit moteur du développement des solutions de gestion financière patrimoniale comme les unités de compte et des mandats de gestion dans les contrats d’assurance-vie qui ont fait notre succès », affirme Éric Le Baron. « J’ai confiance dans sa volonté de développer l’expertise gestion privée des réseaux Swiss Life, mais aussi dans sa capacité à travailler, avec les réseaux les plus spécialisés, des solutions sur mesure en B2B2C. »

Eric Bleines ajoute « Je suis très honoré d’avoir été choisi pour diriger Swiss Life Gestion Privée. J’espère être capable de démontrer le leadership et la clairvoyance nécessaires à l’exercice de cette fonction, que j’entends déployer autour de quatre piliers : professionnalisme, reconnaissance professionnelle, croissance et rentabilité. J’ai hâte de me montrer à la hauteur des multiples challenges qui sont devant nous, tels que l’évolution de notre offre de gestion patrimoniale, la promotion de Swiss Life Gestion Privée, le développement de nos actifs et tous les défis liés à évolution constante de la réglementation. »