Éric Baroin, 57 ans, devient le nouveau président de FIDUCIAL LEGAL by Lamy.

En fonction depuis le 1er janvier dernier, il succède à Philippe Genin qui continuera à apporter son expérience au cabinet au sein du Comex de 7 associés en charge de la mise en œuvre de la stratégie du cabinet.

Après un renforcement significatif tant du bureau de Lyon que du bureau de Paris au cours des deux dernières années marquées par l’intégration d’équipes ciblées de premier plan en droit public, en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la concurrence, FIDUCIAL LEGAL by Lamy confirme son fort développement en France et à l’international.

FIDUCIAL LEGAL by Lamy souhaite poursuivre ce développement grâce à la promotion des talents internes et au renforcement des équipes existantes qui permettent par leur travail pluridisciplinaire d’apporter à nos clients des solutions pratiques à des problématiques de plus en plus complexes.

« Les années 2020 et 2021 ont été difficiles à maints égards, mais également très dynamiques malgré la crise sanitaire. Le soutien du groupe Fiducial et de son Président, Christian Latouche, ainsi que l’engagement sans relâche de nos équipes ont permis de conforter la confiance de nos clients et d’assurer la croissance du cabinet. »

« Nous allons continuer à apporter à nos clients de tous secteurs d’activités un conseil d’excellence au plus près de leurs préoccupations et ambitions dans un contexte global mouvementé qui nécessite d’être réactif, agile et inventif », précise Éric Baroin.