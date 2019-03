Depuis 2007, nous œuvrons pour le développement de l’épargne salariale, de l’actionnariat salarié et de l’épargne retraite. Grâce à la confiance de nos partenaires et clients, nous sommes devenus un acteur de référence avec 2,3 milliards d’euros d’encours, en forte croissance et le seul indépendant du marché.

Nous sommes plus que jamais convaincus du bien-fondé de notre positionnement unique qui prend tout son sens avec la loi Pacte. Accompagnement et conseil sur mesure, convergence entre l’épargne personnelle et professionnelle, développement du partage du profit et de l’épargne retraite par capitalisation, capacité à proposer des produits bancaires ou d’assurance, distribution grâce à un réseau fort de 3 000 partenaires spécialistes sont nos atouts pour les années à venir.

Eres c’est avant tout une équipe de femmes et d’hommes unis autour d’une passion commune pour le développement du partage du profit. Forte de ces nouveaux soutiens dans son capital, notre équipe se renforcera et poursuivra le développement d’Eres en toute indépendance, dans le respect de son modèle d’architecture ouverte sans conflit d’intérêts.

A l’issue de la transaction envisagée, IK Investment Partners détiendrait la majorité du capital. Conformément à l’esprit entrepreneurial d’Eres, les fondateurs conserveront une part significative du capital et les collaborateurs renforceront leur détention.

La réalisation de la transaction reste soumise à l’obtention des autorisations nécessaires en matière règlementaire et en particulier l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers.