Le groupe minier et métallurgique mondial Eramet a annoncé la signature d’un accord de cession de 100% des actions de TiZir Titanium & Iron AS ("TTI"), l’usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc ("Tronox"), l’un des principaux producteurs verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane. Le montant de cette opération s’élève à environ 300 millions de dollars US.

Eramet conservera le contrôle de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations), qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte. L’accord avec Tronox comprend d’ailleurs un contrat de fourniture d’ilménite pour TTI.

La cession reste soumise à la levée de certaines conditions, dont l’obtention d’autorisations règlementaires.

Clifford Chance a accompagné Eramet sur cette opération avec une équipe composée à Paris de Laurent Schoenstein et Gilles Lebreton, associés, et Xavier Petet, counsel, sur les aspects M&A, ainsi que de Simon Greenberg, associé, sur les aspects commerciaux et stratégiques concernant la fourniture d’ilménite pour TTI. Les bureaux de Londres et Sydney étaient également impliqués.

L’acquéreur était représenté par Cleary Gottlieb, avec Jean-Marie Ambrosi (associé) à Paris.