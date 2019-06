Equiteasy.com, la première plateforme de mise en relation spécialisée dans les levées de fonds et les transmissions d’entreprises, annonce le lancement officiel d’une nouvelle offre dédiée à la reprise d’entreprise. Un nouveau service qui aide les investisseurs, les banquiers d’affaires et les dirigeants à identifier rapidement et facilement les candidats à la reprise d’entreprise qui correspondent à leurs critères.

« La reprise d’une société ou l’identification d’un repreneur, reste aujourd’hui très complexe à cause d’un marché peu fluide et totalement atomisé. Les opportunités peuvent être connues des conseils spécialisés (banquiers d’affaires), des investisseurs et des cédants, mais l’information est difficilement accessible. Il existe un outre un marché gris constitué de sociétés pas encore officiellement en vente mais dont les dirigeants ont commencé à y réfléchir. Souvent, il est nécessaire pour un repreneur potentiel de « mener l’enquête » auprès d’un grand nombre d’acteurs : CCI, CRA, conseils, fonds, banques, etc. ce qui nécessite énormément d’investissement, pour des résultats incertains.

Sur notre segment, nous estimons en France que le nombre de repreneurs activement en recherche d’une PME est compris entre 1.500 et 2.000. Le lancement de ce nouveau service constitue une étape importante dans notre développement et apporte une réponse efficace aux attentes du marché. » commente Quentin Ducouret, CEO de Equiteasy.com

Equiteasy.com : la fin du parcours du combattant

Selon la BPCE, environ 60.000 transmissions d’entreprises sont enregistrées chaque année, et environ 15.000 concernent des sociétés de plus de 10 salariés.

« Aujourd’hui, les repreneurs mettent en moyenne entre 6 et 24 mois pour reprendre une société. Avec Equiteasy, nous leur permettons d’être immédiatement identifiables par tous les acteurs de l’écosystème et contactés automatiquement, parfois en amont des processus traditionnels. Notre offre rend donc service aux repreneurs mais aussi aux fonds et aux conseils qui vont pouvoir être mis en relation avec les repreneurs adaptés à chaque projet », conclut Quentin Ducouret, CEO de Equiteasy.com

Un modèle économique adapté aux besoins des professionnels

Equiteasy met en place une base de données de repreneurs et un système unique de mise en relation à destination des conseils en fusion-acquisition. Ces fonctionnalités ont été adoptées en avant première par In Extenso Finance & Transmission, leader en France de la transmission des TPE & PME,

« Nous sommes en première ligne sur ce marché des TPE & PME et les repreneurs-entrepreneurs sont les premiers acteurs du marché de la transmission ; aussi nous avons, depuis leur démarrage, adhéré à la démarche d’Equiteasy : digitaliser la donnée pour fluidifier le marché. Cette nouvelle offre qu’Equiteasy a testé et mis au point avec nous, va générer plus d’opportunités pour nos clients et nous faire gagner un temps précieux » souligne Marc Sabaté, Directeur Général d’In Extenso Finance et Transmission, classée première des banques d’affaires françaises du marché smallcap.

Il s’agit de fluidifier et faciliter la transmission d’entreprises. Ainsi, la mise en relation s’effectue selon 2 modèles :

Modèle gratuit pour les repreneurs : Equiteasy permet à chaque repreneur de s’inscrire gratuitement au sein de la base afin de pouvoir être mis en contact avec les porteurs d’opportunités de reprise. Ceux qui souhaitent aller plus loin dans la personnalisation de leur profil et apparaître dans un maximum de requêtes peuvent souscrire un abonnement de 69€HT/mois ;