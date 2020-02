A travers cette opération, Equistone devient l’actionnaire majoritaire d’Accès Industrie aux côtés du Management, avec pour ambition de permettre à l’équipe en place, emmenée par Eric Lacombe et Pascal Meynard, d’accélérer sa stratégie de croissance. Cette opération sera également l’occasion d’élargir davantage le capital de la société à ses collaborateurs, après une première association capitalistique sous l’égide de Parquest Capital. En effet, en 2017, Accès Industrie a fait l’objet d’une opération de MBO (et de retrait de cote) montée par Parquest Capital, qui a permis à une soixantaine de managers de devenir actionnaires du Groupe.

Basé à Tonneins (47) et Bordeaux (33), fort d’un réseau national de 35 agences et d’un parc de plus de 7 700 machines, Accès Industrie est le premier acteur indépendant de location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques. Pionnier en France avec plus de 20 ans d’expérience et une approche fondée sur l’excellence du service, la proximité, la réactivité et une expertise technique unique dans son secteur, Accès Industrie est historiquement positionné sur la location courte durée à destination des métiers du bâtiment. Sous l’impulsion de Parquest Capital, la société a pu accélérer son développement en investissant à la fois fortement dans son parc et dans son réseau (ouvertures de deux nouvelles agences à Lille et Paris Sud), et également dans l’élargissement de son offre commerciale. Le Groupe a ainsi pénétré le segment de la location longue durée à destination d’une clientèle industrielle, notamment grâce à une stratégie de croissance externe réussie. La combinaison de ces initiatives aura permis au groupe de passer de 53m€ de chiffres d’affaires en 2016 à 91m€ en 2019.

Pierre Decré (Parquest Capital), a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné le groupe dans une phase clé et transformante de son histoire. L’approche partenariale de grande qualité entre notre équipe et l’équipe dirigeante a permis d’accélérer le développement d’Accès Industrie. Nous sommes convaincus que cette équipe a toutes les ressources pour guider le groupe vers de nouveaux sommets. »

Eric Lacombe (Président du Groupe Accès Industrie), a déclaré : « C’est une étape très importante, qui nous permet de nous donner du temps et des moyens supplémentaires afin de continuer à déployer notre stratégie de croissance. »

Pascal Meynard (Directeur Général du Groupe Accès Industrie), a déclaré : « L’élan amorcé avec Parquest n’est qu’un commencement, nos collaborateurs et nous-mêmes sommes investis et unis autour d’une culture d’entreprise elle-même au service de la performance et de la croissance. »

Grégoire Châtillon et Grégoire Schlumberger (Equistone), ont déclaré : « Nous avons été impressionné par le développement du Groupe Accès au cours des dernières années. Cette solide croissance a été rendue possible par la qualité du management et des équipes, une forte culture d’entreprise et un positionnement différenciant sur un marché porteur. Nous nous engageons à accompagner cette forte dynamique, en saisissant les opportunités de développement du Groupe, tant par croissance organique que par croissance externe. »