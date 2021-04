Grâce à cette levée, Epycure va notamment innover en accélérant sa R&D produit, développer sa plateforme de recommandations et de diagnostics personnalisés, et enfin s’ouvrir à l’international.

Epycure, DNVB française spécialisée dans les compléments alimentaires et les vitamines, annonce aujourd’hui sa levée de fonds en Seed de 2,5M€, menée par Founders Future, et soutenue par des Business Angels accomplis : Pierre Kosciusko-Morizet, Joan Burkovic (fondateur de Bankin’), Martin Ohannessian (fondateur du Petit Ballon), et Paul-Ambroise Archambault (fondateur de Pickup Services) Jean-François Lahet (BCG).

Fondée en 2019 au sein du venture studio Founders Future de Marc Menasé, Epycure est l’histoire de trois entrepreneurs - Angélique d’Esclaibes, Paul-Etienne Jacob et Marc Menasé - partageant la même passion pour la nutrition, le bien-être et la santé. Avec la volonté de changer la manière dont les consommateurs prennent soin d’eux, tous les trois épousent une ambition commune : offrir des produits adaptés aux besoins de chacun, à la fois efficaces et naturels, transparents et surtout Made in France.

Avec un marché estimé à plus de 2 milliards d’euros et plus de 65 000 formules vendues depuis ses débuts, la startup va profiter de cette levée pour se concentrer sur trois axes principaux : 1) financer la R&D produit pour innover et développer des produits 100% naturels et français, 2) investir sur le développement de sa technologie pour apporter un suivi et un diagnostic personnalisé, et enfin, 3) s’ouvrir à l’international en commençant par l’Europe.

Epycure, l’alliance du naturel, de l’efficacité et de l’écologie

Loin du tabou autour des compléments alimentaires, les vitamines, plantes et minéraux ont déjà démontré leur impact positif sur notre santé. Digestion, poids, sommeil, peau... c’est contre ces maux du quotidien qu’Epycure a décidé d’agir.

La startup développe ses produits avec à minima 95% d’ingrédients naturels et chaque solution présentée au public est testée et approuvée par des études cliniques. Les vitamines, minéraux et actifs naturels sont soigneusement choisis par les équipes R&D de Epycure et correspondent à un ou plusieurs bienfaits. Ils sont ensuite dosés à la juste mesure pour proposer des résultats efficaces sur le court, moyen et long terme et sont garantis sans gluten, OGM, ni lactose.

Disponible sous de multiples formes (gummies, poudres, huiles, gélules), chaque produit est enrichi en arômes naturels pour que leur consommation soit aussi utile qu’agréable.

Ces derniers sont ensuite distribués sans intermédiaire et passent ainsi du laboratoire au centre logistique d’Epycure, puis directement au consommateur final. Pour respecter une dynamique écologique, les produits sont présentés dans des packaging personnalisés, éco-responsables, au sein de formats compacts et réutilisables, et comprenant un minimum de plastique et de carton. Le tout est centré sur une logistique locale pour un minimum de trajets et une empreinte carbone réduite.

Une levée fonds pour accélérer sa croissance

Epycure se distingue à travers l’unicité de son modèle. Chaque cure ou programme repose sur un questionnaire permettant à la plateforme de proposer une solution personnalisée. Ainsi, pour continuer à offrir les meilleurs produits possibles, la start-up souhaite profiter de cette levée pour financer sa R&D et faciliter le développement de nouveaux produits. En parallèle, elle travaille d’ores et déjà sur de nouveaux ingrédients, formats, ainsi que de nouvelles gammes de produits. Pour ces dernières, la DNVB explore notamment de nouvelles verticales (maternité, humeur, libido…) pour améliorer le bien-être et la santé de ses utilisateurs.

De plus, Epycure va continuer d’investir dans sa plateforme technologique pour proposer un algorithme de recommandation et un diagnostic encore plus poussé dans la personnalisation. Adapté à chaque profil utilisateur, ce suivi va s’accompagner également de conseils d’hygiène de vie et de nutrition via des naturopathes, nutritionnistes et neuroscientifiques.

Enfin, la start-up va profiter de cette levée pour s’ouvrir à de nouveaux marchés en commençant par l’Europe.

« Depuis deux ans, nous accompagnons le bien-être et la santé de nos 30 000 Epycuriens en produisant des produits à la fois naturels, efficaces, eco-friendly et adaptés à chacun. Cette levée va donc nous permettre d’offrir un service encore plus qualitatif que ce nous apportons aujourd’hui, tout en améliorant et élargissant notre gamme de produits. », explique Angélique d’Esclaibes, cofondatrice de Epycure.

« Outre notre rôle d’investisseur, Founders Future est aussi un venture studio, un lieu d’idéation et d’accompagnement pour les startups. Et Epycure est le parfait exemple de cette combinaison dans le cadre de nos convictions autour du futur de l’alimentaire ! Avec Angélique et Paul-Etienne, on a trouvé ce juste équilibre entre entrepreneuriat et financement. Être présent au commencement d’une société répondant à un réel besoin sociétal - bien-être & santé - conforte notre idée d’investir dans des entreprises à mission. », se réjouit Marc Menasé, cofondateur de Epycure et Partner et fondateur de Founders Future.