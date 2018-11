Ce premier tour de table va permettre à la start-up de booster son développement commercial et de lancer de nouveaux services à destination des entreprises et des épargnants.

L’épargne salariale, un dispositif complexe et mal compris, qui exclut les PME

L’épargne salariale est souvent perçue comme un outil opaque et trop administratif par les entreprises, mal valorisé par les salariés et peu attractif en termes de supports d’investissements. Les PME sont par ailleurs particulièrement mal servies sur ce sujet : alors que le tissu productif français est très majoritairement composé de TPE et PME (99 %), seulement 20 % d’entre elles proposent à leurs salariés l’accès à au moins un dispositif d’épargne salariale, contre 93% des entreprises de plus de 1000 salariés*.

Epsor, la première offre d’épargne salariale 100% en ligne

C’est pour réinventer cette expérience que Julien Niquet et Benjamin Pedrini ont décidé de créer Epsor en 2017, pour enfin permettre aux PME d’accéder aux services qu’elles méritent : une solution simple, performante et adaptée à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. Ils ont été rejoints par Julien Murgey fin 2017, spécialiste du développement web et ont lancé leur offre dès juillet 2018.

Epsor offre à ses clients une solution intuitive, moins chère que les acteurs traditionnels, avec des frais transparents, accessible à l’ensemble des PME, dès le premier salarié. Le service est conçu pour leur simplifier la vie (proposition de plans d’intéressement standards, prise en charge des démarches administratives …), pour leur faire gagner du temps et de l’argent et les laisser se concentrer sur leur cœur d’activité.

Les entreprises ne sont pas les seules gagnantes avec l’offre Epsor : les salariés bénéficient également d’un accompagnement pédagogique personnalisé et du conseil dans les choix d’investissement, optimisant ainsi leur épargne.

Une offre innovante et un partenariat stratégique avec Société Générale

Epsor propose une offre innovante en matière de gestion financière au sein de ses plans d’épargne. « Nous avons constitué une gamme en architecture ouverte en sélectionnant des fonds auprès de sociétés de gestion expertes sur leurs classes d’actifs. Nous proposons ainsi une offre performante, moins chargée en frais, pour permettre aux épargnants de se constituer une épargne dans les meilleures conditions » précise Benjamin Pedrini, COO d’Epsor et spécialiste de l’offre. L’épargne est conservée auprès du teneur de compte conservateur, Société Générale Securities Services, et investie dans les supports de cinq sociétés de gestion partenaires reconnues pour leur expertise.

De nouveaux investisseurs pour booster la croissance d’Epsor

En seulement 5 mois, Epsor a déjà convaincu des dizaines de clients de rejoindre l’aventure et collecté plusieurs millions d’euros d’encours. Un développement qui sera soutenu par la levée d’1,3 M€ annoncée aujourd’hui : « Nous sommes ravis d’annoncer la présence de Partech et d’investisseurs spécialistes du secteur à nos côtés. Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer notre développement et de devenir l’alternative incontournable aux offres traditionnelles pour les PME en matière d’épargne salariale et d’épargne retraite » résume Julien Niquet, CEO d’Epsor.

Un contexte réglementaire propice au développement de l’offre

Epsor s’inscrit pleinement dans la dynamique des évolutions législatives souhaitées par le gouvernement pour promouvoir l’épargne salariale et l’épargne retraite dans les PME. « Les dispositions qui viennent d’être votées dans le cadre de la loi PACTE vont fortement dynamiser le marché de l’épargne salariale et de l’épargne retraite dans les années à venir. Nous sommes fiers et enthousiastes de rejoindre l’équipe d’Epsor dans cette aventure. Leur expérience, leur vision du marché et leur solution arrivent à point nommé pour disrupter un marché qui en avait besoin ! » ajoute Alison Imbert, Directrice d’investissement chez Partech.