Cette opération va permettre à Vnaya Village d’accélérer son développement géographique sur l’axe Brest – Bayonne en vue de devenir un acteur de référence sur la façade atlantique.

Créé en 2012, Vnaya Village, est un groupe vendéen, basé au Perrier, fondé par Philippe Gicquel et Maria Caetano, spécialisé dans l’hôtellerie de plein air. Le groupe Vnaya, aujourd’hui constitué de deux sites basés en Vendée, a su développer une expertise spécifique d’optimisation de sites de camping et ambitionne de devenir un acteur régional majeur sur la façade Atlantique, en travaillant l’offre de services et l’expérience client.

Le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air est un marché peu sensible aux cycles économiques et poursuit sa progression depuis plus de 10 ans soutenue par une bonne équation prix qualité.

On note un regain d’intérêt pour les activités de plein air avec des touristes en quête de nature et par la montée en gamme de l’offre qui se rapproche des resorts touristiques (espace bienêtre, aqua-ludisme, activités sportives, etc.) et d’autres hébergements insolites et haut de gamme.

Épopée Gestion apportera un accompagnement entrepreneurial fort notamment à l’appui de son écosystème digital pour accélérer la notoriété de Vnaya village, permettre la conquête de nouveaux clients et sera actif aux côtés de l’équipe dirigeante pour cibler les opportunités de build-up.

« Depuis la création du Groupe, Maria et moi avons toujours œuvré pour l’évolution de Vnaya et c’est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés d’une société d’investissement afin de nous donner les moyens nécessaires pour réaliser notre croissance externe dans un domaine d’activité, le camping où la compétition devient forte.

Le professionnalisme affiché par la société Epopée Gestion ainsi que la réactivité dont l’équipe a fait preuve lors de nos échanges nous ont convaincu du bien-fondé de notre association et de l’apport de compétences transverses nécessaires à notre développement.

Nous avons scellé les fondations d’un partenariat que nous espérons solide et lucratif et sommes en train d’écrire un nouveau chapitre de Vnaya ! » indique Philippe Gicquel, Président de Holding Camping.

« Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Gicquel et Maria Caetano dans l’accélération de leur développement. Ils ont d’incroyables compétences pour sublimer un site de camping et lui donner un caractère spécifique en développant les thèmes de la famille, de la nature, des vacances relaxantes… Cet investissement a vocation à se renforcer dans les prochains mois au gré des futures acquisitions pour bâtir un acteur majeur régional de l’Hôtellerie de Plein Air. Le groupe Vnaya Village participe à la revitalisation des territoires en y soutenant une activité touristique auprès d’une clientèle nationale et internationale. Les équipes ont par ailleurs à cœur de décliner l’activité autour de valeurs liées à la Responsabilité Sociétale et Environnementale. Nous comptons leur apporter les savoir-faire d’Épopée Gestion en termes d’accélération stratégique et de structuration » ajoute Benoît Picart, Directeur d’Investissement, Associé chez Épopée Gestion.