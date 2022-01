Les nouveaux actionnaires détiendront, à eux deux, 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs et l’équipe de management. L’arrivée de OFI et Tikehau Capital, deux acteurs institutionnels de premier plan, constitue une étape marquante du développement d’Épopée Gestion qui connaît, depuis son lancement, une croissance rapide. Cette opération va notamment permettre à Épopée Gestion de saisir des opportunités de croissance externe et de déployer son modèle innovant d’investisseur multi-local.

Lancée en septembre 2020, Épopée Gestion est un fonds d’entrepreneurs pour entrepreneurs qui a pour vocation d’investir dans les entreprises de l’Arc Atlantique et faire émerger des champions régionaux au service de la vitalité des territoires. La thèse sociétale à impact territorial déployée par Épopée Gestion repose sur une approche plurielle qui conjugue à la fois investissement en fonds propres et accompagnement opérationnel des dirigeants d’entreprises. L’ambition consiste à favoriser l’émergence d’écosystèmes régionaux durables et inclusifs comme levier de la transition économique, écologique et sociétale des territoires notamment par la création d’emplois en local.

La singularité d’Épopée Gestion repose sur sa stratégie d’investissement multi-sectorielle qui a permis de lever près de 270 millions d’euros en moins d’un an, portant l’encours global d’actifs sous gestion à plus de 300 millions d’euros pour investir dans les secteurs de l’innovation et du digital, du développement des PME et ETI, de l’immobilier durable et des nouvelles mobilités. Épopée Gestion entend désormais déployer de nouvelles stratégies d’investissement et envisage de dupliquer son modèle innovant d’investisseur multi-local audelà de l’Arc Atlantique en s’appuyant sur des acteurs régionaux ayant une forte intimité avec leur territoire et en capacité d’identifier des entreprises à fort potentiel. Cette nouvelle phase de développement pourra prendre la forme d’opérations de croissance externe.

Dans ce contexte, les fondateurs ont signé une opération portant sur l’évolution du capital de la société de gestion, souscrite par OFI à hauteur de 15% et de Tikehau Capital à hauteur de 10%. Les nouveaux partenaires apportent leur capacité d’investissement en direction des territoires.

Pour OFI et Tikehau Capital, déjà souscripteurs de fonds Épopée Gestion, l’opération s’inscrit dans une logique partenariale de long terme et repose sur un socle de valeurs et de convictions partagées. Cette alliance stratégique permet aux nouveaux actionnaires de flécher certains de leurs actifs au cœur de l’économie des territoires en s’appuyant sur la densité et la qualité du réseau entrepreneurial constitué par les fondateurs et l’équipe de management d’Épopée Gestion.

Pour Ronan Le Moal et Charles Cabillic, cofondateurs d’Épopée Gestion : « Nous sommes très heureux d’accueillir OFI et Tikehau Capital au capital d’Épopée Gestion. Cette alliance stratégique vient consolider les relations de confiance et de proximité qui existent déjà entre nos entreprises et va nous permettre de lancer une nouvelle phase de notre croissance au service de la transition économique, écologique et environnementale des territoires. Nous avons la conviction que les territoires sont à la croisée de tous les enjeux : l’emploi, la qualité de vie, les circuits courts, le lien social ; ils sont le creuset d’une relance soutenable et inclusive. En conjuguant notre connaissance intime des territoires à la puissance d’investissement des acteurs de premier plan que sont OFI et Tikehau Capital, nous voulons participer, ensemble et avec les autres investisseurs qui nous font confiance, à la construction d’écosystèmes globaux, au plus près des entrepreneurs, dans une logique de création de valeur durable au service de la déconcentration et du rééquilibrage des territoires. »

« En devenant actionnaire d’Épopée Gestion, OFI soutient l’ambition d’une équipe entrepreneuriale qui investit dans les PME françaises pour permettre le développement d’une économie régionale décentralisée, favorisant le développement d’emplois et la valorisation des circuits courts pour une meilleure empreinte écologique. Des valeurs qui nous sont chères et qui sont au service d’une stratégie qui nous semble porteuse d’avenir. » commente Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI.

« Nous sommes ravis de soutenir Épopée Gestion dans sa nouvelle phase de développement. Ses équipes expertes de l’investissement vont permettre à de nombreuses PME et ETI, dans le Grand Ouest et au-delà, de bénéficier de solutions de financement sur-mesure pour accélérer leur croissance. Nous partageons pleinement la vision d’Épopée Gestion et sa stratégie orientée vers les territoires et les entrepreneurs. », Thomas Friedberger Directeur Général adjoint de Tikehau Capital.