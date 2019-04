Développé par Velocita énergies, filiale française du groupe Envision Energy, le parc éolien « Entre Tille et Venelle » produira 110 GWh par an et fournira plus de 51 000 personnes en énergie renouvelable. Les éoliennes EN131 2,5MW, fournies par Envision, bénéficient des dernières avancées technologiques développées par le groupe et sont particulièrement adaptées au régime de vent du lieu d’implantation. Actuellement en construction, ce parc de 16 turbines d’une puissance totale de 40 MW sera mis en service au début de l’année 2020.

Le parc a été cédé à “The Renewables Infrastructure Group” (TRIG), un fonds d’investissement spécialisé dans la gestion d’actifs de production d’électricité renouvelable, géré par InfraRed Capital Partners et par Renewables Energy Systems (RES). Envinergy a opéré l’appel d’offres à l’issue duquel la proposition de TRIG a été retenue. La clôture financière a eu lieu le 29 mars et a permis à Envision de rembourser le prêt relais de 15M€ levé auprès de Eiffel Investment Group en octobre 2018. Le projet a été financé par une banque européenne via un financement sans recours.

« Nous considérons le fait que l’opération soit conclue avant même la fin des travaux comme une marque de confiance vis-à-vis de Velocita énergies et de la qualité des turbines Envision qui équiperont le parc. Notre double compétence de développeur et de turbinier permet à nos partenaires de bénéficier de la meilleure expertise technique et financière. » explique Dorothée Privat, Directrice financière d’Envision Europe.

Eric Caradec, Directeur Général de Velocita énergies, se félicite également de cette opération : « Nous sommes très heureux de voir le parc Entre Tille et Venelle rejoindre les actifs de TRIG, une société attentive à la qualité des projets dont elle se porte acquéreur. Après cette vente, nous allons continuer à apporter notre savoir-faire pour assurer l’exploitation et la maintenance du parc et ainsi renforcer la confiance et la bonne collaboration avec TRIG ».

TRIG renforce sa présence dans l’éolien en France

A travers cette opération, TRIG démontre sa capacité à accélérer le déploiement de la transition énergétique en France. C’est le 7e parc éolien à intégrer le portefeuille des actifs hexagonaux de TRIG, ce qui porte à 145 MW ses acquisitions sur ce segment. « Nous sommes ravis d’avoir noué un nouveau partenariat avec le groupe Envision Energy et, en nous concentrant sur le marché français, d’avoir ajouté un parc éolien aussi important à notre portefeuille. » affirme Richard Crawford, directeur d’InfraRed Capital, société gestionnaire de TRIG.