Le FCPR Entrepreneurs & Rendement N°3 est un fonds spécifiquement dédié à l’investissement dans le Non Coté, essentiellement au travers d’obligations convertibles de maturité 5 ans et portées jusqu’à l’échéance.

Il a pour particularité de bénéficier d’une garantie partielle en capital apportée par le Fonds Européen d’Investissement.

L’horizon de placement est de 6 ans, pour une sortie prévue à partir du 30 juin 2024 (prorogation possible jusqu’au 30 juin 2026). Ce produit est accessible à tout type d’investisseur, personnes morales et personnes physiques.

La politique d’investissement

Bénéficier d’une demande des entreprises en hausse

Bâle III, en imposant de nouvelles règles prudentielles, implique que les banques ont de plus en plus de difficulté à prêter aux PME. Cette situation de réduction de l’offre de crédit pousse les entreprises à chercher des modes de financement complémentaires, notamment en obligations convertibles, qui permettent aux groupes familiaux de se développer sans diluer leur capital.

Les obligations convertibles étant considérées comme des quasi-fonds propres, les entreprises acceptent un taux élevé car elles leur permettent d’obtenir un financement bancaire important à un taux réduit. Les obligations convertibles non cotées émises en 2017 présentent une rentabilité brute moyenne de 10 à 12% par an, pour une maturité de 5 ans. Le coût global du financement observé en 2017 d’une opération mixant obligation convertible et crédit bancaire est en général inférieur à 5%.

Les équipes d’Entrepreneur Venture investiront de préférence dans les PME présentant :

Des cashs flows importants permettant le remboursement de l’obligation,

Une excellente visibilité et porteuses de projets de croissance,

Une maturité dans leur développement.

Les entreprises ciblées auront moins de 250 M€ de chiffre d’affaires et seront donc plus sensibles à des retournements économiques que des sociétés de grande taille. Tous les secteurs d’activités pourront être représentés afin d’optimiser la diversification du fonds qui sera investi sur 15 à 20 lignes.

La garantie du Fonds Européen d’Investissement

Le FCPR Entrepreneurs & Rendement N°3 bénéficie du mécanisme de garantie « InnoVFin SME Guarantee Facility » avec l’appui financier de l’Union Européenne grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques.

Son objet est la garantie de 50% du capital des investissements éligibles à cette protection. La Société de Gestion fera ses meilleurs efforts pour que tous les investissements du fonds soient éligibles à cette protection partielle du capital.

Qui est Entrepreneur Venture ?

Entrepreneur Venture, société de gestion agréée AMF en 2000, est un spécialiste reconnu dans le financement des PME et travaille avec de nombreux institutionnels tels que BNP Paribas ou le Crédit Agricole.

La philosophie d’Entrepreneur Venture est d’être considérée par les entrepreneurs non seulement comme un apporteur de capitaux, mais surtout comme un accompagnateur pour les dirigeants des sociétés dans les choix vitaux pour le développement de l’entreprise.

L’autre axe stratégique de la société repose sur sa capacité à proposer des montages spécifiquement adaptés aux besoins de chaque participation. Pour se faire, Entrepreneur Venture propose probablement l’une des palettes les plus larges du marché : Augmentation de capital, Obligations, Obligations convertibles, Rachat de créances, Rachat de titres.

Ce sont plus de 150 entreprises qu’Entrepreneur Venture a soutenu depuis dix ans, dont plus récemment Alltricks, MaxiCoffee, Synthesio, La Parisienne de Baguette…

Entrepreneur Venture est aussi à l’initiative des Trophées des Futures Licornes créés en 2018 avec Challenges, C News, Euronext, Roland Berger, em Lyon business school et Reputation Age. Ces trophées permettent d’identifier les épites des entreprises françaises.

« Nos clients apprécient particulièrement que nous bénéficions d’une garantie sur 50% des sommes investies auprès du FEI (Fonds Européen d’Investissement). Nous avons été la 1ere société de gestion française à bénéficier de ce mécanisme de garantie. Cela prouve la qualité de notre gestion et de nos process et réduit de façon très notable le risque supporté par les souscripteurs. Ce fonds est ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 janvier 2019. » déclare Frédéric Zablocki, Président Directeur Général d’Entrepreneur Venture.