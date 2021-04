Commentant cette annonce d’entrée en négociation exclusive, Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi, a commenté : « L’acquisition de Lyxor sera un accélérateur du développement d’Amundi, car elle renforcera nos expertises, notamment dans les ETF et la gestion alternative, et nous permettra d’intégrer des équipes de grande qualité. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de renforcement du groupe Crédit Agricole dans les métiers d’épargne. Elle permettra également de renforcer les relations d’affaires avec notre partenaire historique Société Générale. Enfin, en créant en France le premier acteur européen de la gestion passive, elle contribuera à renforcer le positionnement post-Brexit de la place financière de Paris ».

La finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en février 2022, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 Md€ d’encours [ 3 ]. Lyxor est l’un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 Md€ d’encours [ 4 ], 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4% [ 5 ]) et dispose d’expertises reconnues en gestion active (47 Md€), notamment à travers sa plateforme de gestion alternative de premier plan [ 6 ].

Notes

[1] Parmi les activités de Lyxor, certaines activités sont exclues du périmètre de la transaction et conservées par Société Générale : (i) la gestion structurée à destination des clients des activités de marchés de Société Générale et (ii) les activités d’asset management dédiées à l’épargne réalisées pour le compte de Société Générale (réseaux et banque privée) telles que la structuration de solutions d’épargne, la sélection de fonds et la supervision des sociétés de gestion du Groupe Société Générale.

[2] Capital excédentaire de 70 M€ par rapport aux exigences réglementaires s’appliquant à Lyxor en tant que société de gestion

[3] A fin décembre 2020 sur le périmètre d’acquisition envisagé

[4] Au 31 décembre 2020

[5] Source : Amundi ; Lyxor ; ETFGI, fin décembre 2020

[6] Plateformes d’investissement en actifs alternatifs liquides (fonds UCITS notamment) pour des banques privées et des gestionnaires d’actifs

[7] Contre 6,2 % pour Amundi seule

[8] Sur la base d’un prix de 755 M€, hors capital excédentaireSur la base d’un prix de 755 M€, hors capital excédentaire

[9] Sur la base du BNPA 2021e d’Amundi issu du consensus d’analystes ; prise en compte des synergies en année pleine