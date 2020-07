Cette opération auprès d’un fonds international de premier plan spécialisé dans l’accompagnement d’entreprises à fort potentiel de croissance, détenant plus de 13,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, va permettre à Talan d’être un acteur européen incontournable de la transformation numérique et de dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2024. Cela passera par une accélération de la croissance organique et des acquisitions stratégiques, en France comme à l’international. À cet égard, Talan étudie les différentes opportunités qui lui permettront, dans les mois qui viennent, de se développer plus rapidement.

À l’heure où les entreprises sont marquées par une forte instabilité économique, une digitalisation accélérée et s’inscrivent dans de nouvelles perspectives, Talan a su se positionner comme un acteur majeur de l’accompagnement dans la transformation digitale de ces organisations. Les enjeux sociaux et environnementaux qui vont marquer fortement le monde à venir font partie intégrante de l’offre Talan.

Selon Mehdi Houas, président du groupe Talan : « L’arrivée de TowerBrook dans notre capital souligne la confiance que nous avons en ses dirigeants, avec qui nous partageons les mêmes engagements sociaux et environnementaux ainsi que l’ambition de faire de Talan un acteur de premier plan de la transformation numérique à l’échelle internationale. Le groupe Talan qui reste majoritairement détenu par son équipe dirigeante, accueille avec enthousiasme ce nouveau partenaire qui va nous accompagner pour accélérer notre croissance. J’en profite pour remercier notre partenaire historique, Capza, qui nous a soutenu depuis plusieurs années. »

Selon Karim Saddi, associé-gérant et co-président de TowerBrook : « L’expérience, la qualité de l’équipe managériale et le positionnement de Talan sur ses marchés ont été déterminants dans notre choix d’investissement. De plus, l’ambition et la dimension entrepreneuriale portées par les dirigeants sont pour nous des éléments clés de succès pour faire de Talan un acteur incontournable de la transformation digitale des entreprises à l’échelle internationale. Nous sommes fiers d’accompagner Talan et ses collaborateurs dans cette étape majeure de leur développement. »

Selon Maxence Radix, directeur associé de Capza : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Talan durant quatre ans pour lui permettre d’atteindre cette belle croissance. Nous sommes certains que TowerBrook sera un puissant levier dans le développement de Talan au niveau mondial. »

À l’issue de ce processus capitalistique, Capza sort du capital de Talan qui reste majoritairement détenu par l’équipe dirigeante.

Dans le cadre de cette opération, Natixis Partners a été sollicité en tant que banque d’affaires et de mise en relation avec les différents fonds. D’autres cabinets conseils sont également intervenus :

Conseil juridique : Archers

Conseils due diligence :