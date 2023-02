Des opportunités pour les investisseurs disposant de fonds propres élevés

De nombreuses classes d’actifs immobiliers aujourd’hui délaissées

Une correction des marchés attendue cette année

Toujours aucun signe de détente sur le marché des transactions, les investisseurs étant soit à court de capitaux, soit dans l’incapacité de trouver le bien adéquat. C’est le constat que dresse la récente enquête réalisée par Union Investment auprès de 150 sociétés immobilières et investisseurs institutionnels en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Pour 84 % des investisseurs immobiliers européens interrogés, leur manque de liquidités affecte actuellement leurs décisions d’investissement. 85 % d’entre eux indiquent par ailleurs que leurs décisions sont influencées par la disponibilité de biens d’investissement appropriés.

« Un grand nombre d’investisseurs disposant de fonds propres élevés patientent pour le moment, car les conséquences de la hausse des taux d’intérêt n’ont pas encore été pleinement prises en compte. Les investisseurs n’arrivent donc pas à trouver de biens adaptés et, de leur côté, nombre de vendeurs potentiels attendent aussi que les prix se stabilisent », explique Olaf Janßen, Head of Real Estate Research chez Union Investment.

D’après l’enquête d’Union Investment, les prix d’achat devraient s’adapter à la hausse des taux d’intérêt dans le courant de l’année. 42 % des personnes interrogées s’attendent à un ajustement des marchés dans les trois à six mois. 40 % d’entre elles estiment que cette phase de correction va durer jusqu’à la fin de l’année. « Les transactions devraient ensuite repartir avec le retour des investisseurs dotés de fonds propres élevés », déclare Olaf Janßen.

38 % des personnes interrogées pensent que les États-Unis seront le premier marché à voir les volumes de transactions repartir à la hausse, tandis que 25 % considèrent que la reprise débutera en Europe et 9 % en Asie-Pacifique. Le reste des personnes ayant répondu à l’enquête ne se sont pas exprimées sur la question. Parmi ceux qui pensent que les volumes de transactions redécolleront d’abord en Europe, 30 % s’attendent à ce que le Royaume-Uni ouvre la voie. 27 % estiment que l’Europe du Nord sera en tête de la reprise des transactions et 24 % pensent qu’il s’agira de l’Allemagne.

Le climat d’investissement : la lumière au bout du tunnel

L’incertitude relative à l’orientation que va prendre la courbe des taux d’intérêt, les coûts de l’énergie mais également l’économie continuent d’affecter la position des investisseurs immobiliers européens. Néanmoins, une lumière apparaît au bout du tunnel. Si l’indice du climat de l’investissement immobilier compilé par Union Investment met en exergue une nouvelle chute importante de 5,3 points pour le Royaume-Uni, le faisant ainsi tomber à 60,3 au cours du second semestre 2022, en Allemagne, cet indice n’a chuté que de 0,8 point pour atteindre 58,9. En France, il a en revanche connu une légère hausse de 60,3 à 61,3.

« Cela tend à indiquer que les marchés immobiliers sont peut-être arrivés à leur point le plus bas et qu’il y a lieu d’espérer qu’ils se seront adaptés au nouveau contexte des taux d’intérêt d’ici mi-2023. » conclut Olaf Janßen, Head of Real Estate Research chez Union Investment.