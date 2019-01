Cette levée qui constitue déjà la plus importante levée de fonds de ce secteur permettra d’accélérer le développement technologique de la plateforme, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la blockchain, et sera suivie d’une levée plus conséquente d’ici la fin du premier semestre.

Après l’Italie et l’Espagne, Energisme ouvrira ses bureaux en Allemagne et au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. Cette ambition européenne est confortée par la nomination d’Ingmar Wilhelm comme Président du Conseil d’Administration d’Energisme.

Ingmar Wilhelm, expert reconnu sur le marché européen de l’énergie a précédemment exercé les fonctions de Chairman et CEO de RTR Capital à Rome, Managing Director de Terra Firma à Londres, Executive Vice President Marketing & Sales d’ENEL puis de Enel Green Power à Rome, Senior Manager de E.ON à Düsseldorf.

Il conserve ses fonctions de Chairman de Agatos, groupe industriel dédié aux énergies renouvelables et coté à la Bourse de Milan.

« Le volume important des levées de fonds va nous permettre de renforcer nos ambitions pour 2019. La performance technologique de notre plateforme combinée à notre expertise métier reconnue, font d’Energisme la plateforme européenne de référence permettant d’accélérer la transition énergétique » souligne Thierry Chambon, Directeur Général d’Energisme.

« Je suis heureux d’assumer la responsabilité de Président du Conseil d’Administration d’Energisme. La compétence et la détermination de l’équipe d’Energisme, combinées à la qualité de nos actionnaires, vont nous permettre, tous ensemble, d’accélérer l’internationalisation de la société et le déploiement de notre plateforme et des services innovants auprès des grands groupes énergétiques en Europe » affirme Ingmar Wilhelm, Président du Conseil d’Administration d’Energisme.

L’entreprise entend accélérer la digitalisation du marché de l’énergie et a pour ambition de guider ce marché vers un véritable Internet de l’Énergie au bénéfice de tous. Dans cette optique, un tout nouveau service sera annoncé le 29 janvier prochain à Paris, lors d’un événement qui rassemblera les principaux acteurs institutionnels et professionnels du secteur de l’énergie et qui s’intitule : « Internet de l’Énergie : le bâtir ensemble ».