Un pré-financement pour la construction d’installations sur le territoire français

Ce portefeuille de projets « Actéon » est constitué en majorité de toitures solaires, spécialité historique d’Apex Energies, soit en rénovations de toitures existantes, soit en constructions de hangars neufs à destination d’agriculteurs. Il regroupe également des projets d’envergure et innovants tels que des serres agrivoltaïques ou ombrières sur parking.

Il a fait l’objet de trois collectes d’un montant de 5 millions d’euros pour les deux premières et 3,7 millions d’euros pour la troisième dont la date de clôture a eu lieu le 03 mars dernier.

La plateforme apporte ainsi un financement à court terme sous forme de bridge à Apex Energies pour la construction de ses installations.

« Un bridge est un pré-financement de projets prêt à construire. Une telle opération permet au porteur de projet de construire rapidement ses centrales avant qu’un financement bancaire long terme prenne le relais » explique Guilhem Roux, Directeur Commercial chez Enerfip.

Ce sont ainsi 35 352 MWh qui seront produits chaque année grâce aux 160 installations réparties sur le territoire français. Cette production décarbonée pourra répondre à la consommation électrique annuelle de 15 782 personnes.

« Pour un développeur indépendant « multiprojets » et en très forte croissance comme le Groupe Apex Energies, le financement du besoin d’investissement annuel est un sujet prépondérant. Pouvoir impliquer des citoyens dans la réalisation des projets sur leur territoire est un vecteur fort de notre ADN, et nous nous félicitons que des plateformes comme Enerfip, partenaire historique d’Apex Energies, soient en mesure de proposer des solutions répondant à ces enjeux. Grâce aux 2 500 participants et aux équipes d’Enerfip, cette opération nous permet de maintenir un rythme de croissance et de développement soutenu de 400 nouveaux projets par an, et nous rapproche ainsi de notre ambitieux objectif : un parc photovoltaïque d’1 GWc détenu d’ici 2025. » précise Paul-Emile Chauvin, Directeur des Financements chez Apex Energies.

Le plus gros montant collecté pour un financement en bridge par Enerfip

La plateforme Enerfip réalise ainsi sa plus grosse collecte en financement bridge, au moyen d’un appel public à l’épargne avec 7,7 M € levés auprès de particuliers.

Ce montant a été complété au moyen d’une émission privée de 6 M €.

Une solution de placement d’épargne novatrice

Ce financement intermédié par Enerfip représentait une très bonne opportunité pour la population, puisqu’Enerfip proposait à ses investisseurs de placer une partie de leur épargne dans une collecte à maturité courte et aux conditions attractives.

Pour preuve, le succès a été au rendez-vous et près de 2 500 personnes ont participé.