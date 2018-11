Enerbee est fière d’annoncer le succès d’un nouveau tour de table de 2,2 millions d’euros, grâce à la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques Demeter et 360 Capital Partners, ainsi que la participation majeure d’un fond industriel leader mondial Asahi Kasei CVC, et le soutien local du Crédit Agricole Alpes Développement.

Ce second tour de table va permettre à Enerbee de poursuivre et d’accélérer considérablement son développement. Enerbee va ainsi mener à bien sa stratégie d’innovation produit, intensifier son développement commercial et structurer la société pour son passage à l’échelon industriel.

Fondée en 2014 et basée à Grenoble, Enerbee a développé et industrialise une technologie sans précédent capable de fournir de l’énergie à partir d’une large gamme de mouvements. La valeur ajoutée de la société est de pouvoir délivrer des produits autonomes en énergie et des solutions répondant aux besoins de diverses applications liées à l’Internet des Objets (IOT). La technologie Enerbee est hautement impactant et essentielle pour le marché grandissant de l’Internet des Objets, vecteurs de la prolifération des équipements connectés qui devraient atteindre 50 milliards d’unités d’ici 2020.

Les enjeux majeurs de la santé et du confort requièrent un besoin accru de capteurs capables de générer des données enrichies et un meilleur contrôle de la qualité de l’air intérieur. La société se concentre en priorité sur l’application HVAC en offrant sa technologie et ses produits qui mesurent, contrôlent efficacement et apportent de l’intelligence aux systèmes de ventilation, assurant ainsi un confort sans précédent

« Nous avons été très impressionnés par les compétences uniques développées au sein de l’équipe Enerbee, ainsi que par la supériorité de leur technologie sans batterie. Enerbee est idéalement positionné pour offrir les meilleurs et les capteurs autonomes les plus performants dédiés à la qualité de l’air intérieur dans l’univers des « smart buildings ». Nous voyons une formidable opportunité d’améliorer les conditions de confort et de santé avec l’apport des produits Enerbee et nous sommes heureux de soutenir toute l’équipe dans ses ambitions de développement », a déclaré Mr. Takashi Morishita, Head of Asahi Kasei CVC.

« Enerbee a réussi à développer une solution de récupération d’énergie très polyvalente. Le travail accompli par l’équipe pour concevoir une solution fiable, la pertinence de l’offre de produits et les nombreux cas d’usages de dispositifs IOT autonomes alimentés par Enerbee, nous ont convaincus de continuer à soutenir Enerbee », a expliqué Jean-Philippe Gendre, Directeur d’Investissement de Demeter Ventures.

« Nous avions investi pour la première fois chez Enerbee en 2015, en pariant sur une technologie. Depuis la société a mûri et a trouvé son marché. Nous sommes fiers de continuer à accompagner Enerbee dans cette nouvelle phase de leur croissance », a déclaré Alexandre Mordacq, Principal à 360 Capital Partners.

« Pilotée par une équipe experte et compétente, Enerbee détient de nombreux brevets et a su passer de la R&D à l’industrialisation et à la commercialisation de sa solution dans un marché en plein essor. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner cette startup à fort potentiel », a complété Rami Hassoun, chargé d’investissements au Crédit Agricole Alpes Développement.