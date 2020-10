L’énergéticien italien a émis cette obligation durable le 13 octobre 2020 pour un montant de 500 millions de livres sterling à 7 ans.

Enel Finance International N.V (noté Baa2 (pos) / BBB+ (stb) / A-(stb)) par Moody’s / S&P / Fitch) vient de lancer avec succès la première obligation « sustainable-linked » libellée en livre sterling. Cette obligation a une maturité de 7 ans (20 octobre 2027) et offre un coupon annuel de 1 %.

Le succès a été au rendez-vous

L’opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs européens. En effet, l’émission a été sursouscrite près de six fois, pour un montant d’environ 3 milliards de livres sterling d’après le communiqué de presse. Enel a également mentionné un fort intérêt marqué de la part des sociétés de gestion britanniques et irlandaises, utilisant des stratégies d’investissement socialement responsable (ISR) et permettant ainsi au groupe italien de continuer à diversifier sa base d’investisseurs.

Le succès de cette émission est également un signal clair de la reconnaissance de la stratégie de développement durable mise en place par l’énergéticien italien en contribuant à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (« ODD ») fixés par les Nations Unies.

Augmenter la part des énergies renouvelables

Le produit de cette émission sera en effet utilisé par Enel pour augmenter substantiellement la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le groupe souhaite en effet bâtir son avenir autour de l’électricité verte, en développant d’importantes capacités de génération d’électricité solaire ou éolienne.

D’ailleurs, des rapports sur l’utilisation du produit de l’émission seront publiés sur une base annuelle. Précisons également que l’obligation émise par Enel respecte les principes des obligations vertes de l’International Capital Market Association (ICMA) et des prêts verts de la Loan Market Association (LMA). De plus, Vigeo Eiris a évalué et fourni son opinion sur les finalités environnementales de cette émission.

Un émetteur régulier d’obligations durables

Rappelons que cette émission fait suite à deux précédentes opérations liées aux ODD émises par Enel, ce qui place le groupe comme un des premiers émetteurs d’obligations liées au développement durable dans les devises euro, dollar et livre sterling.

Par ailleurs, l’opération a été soutenue par un syndicat de banques, composé de Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banque agissant en qualité de teneurs de livre associés.