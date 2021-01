Endo Tools Therapeutics (ETT), société qui développe des dispositifs médicaux endoscopiques de pointe en gastroentérologie, annonce aujourd’hui avoir levé 8 millions d’euros lors d’un quatrième tour de table mené par White Fund, avec le soutien des investisseurs historiques (FPIM-SFPI, Epimède, Chagral Invest et investisseurs privés) et l’entrée au capital de nouveaux investisseurs privés.

Ce financement va permettre à Endo Tools Therapeutics de soumettre une demande d’enregistrement réglementaire pour ses dispositifs médicaux aux Etats-Unis auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour l’apposition de tissus mous. La société va également chercher à obtenir des remboursements dans les pays européens. Ces fonds vont aussi permettre à ETT de poursuivre ses efforts de R&D pour de nouveaux produits et dans de nouvelles indications, de rassembler des données complémentaires sur les performances de ses dispositifs, de développer un réseau de centres d’excellence et d’accompagner la croissance de l’entreprise.

« Compte tenu des performances cliniques de notre dispositif, telles que décrites dans les résultats publiés par les utilisateurs en Europe ces dernières années, nous sommes convaincus que notre technologie s’intègre parfaitement dans les parcours de soins des patients. Endo Tools Therapeutics a reçu le marquage CE pour ses premiers dispositifs médicaux en 2015. En obtenant l’autorisation de la FDA, nous pourrions élargir notre marché aux Etats-Unis et développer l’adoption de notre technologie par les professionnels de santé », explique Alexandre Chau, PDG d’Endo Tools Therapeutics.

Michel Baijot, président de White Fund, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir mené ce tour de table avec d’autres investisseurs privés et publics, et de pouvoir ajouter Endo Tools Therapeutics à notre portefeuille de sociétés. La technologie innovante d’Endo Tools Therapeutics pourrait engendrer des changements dans la pratique clinique. Nous sommes convaincus que la combinaison du produit en développement, de l’impact potentiel sur les patients, de l’équipe d’Endo Tools Therapeutics et du marché adressé va générer une création de valeur substantielle. »