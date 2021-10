Le portefeuille d’une puissance totale de 74,51 MW est ainsi composé de 29 turbines réparties dans les régions Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément à Ablaincourt, Brillac, La Brousse et Bagnizeau, Leigné-les-Bois et Yrouerre.