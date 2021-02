Après une année 2020 très active malgré le contexte pandémique, la société de gestion indépendante en forte croissance fait pour la première fois entrer trois membres indépendants au sein de son Conseil de Surveillance : Anne-France Malrieu, Christian Baillet et Jean-Louis Laurens. Avec son modèle partenarial unique, Andera Partners vise 4 à 5 milliards d’euros sous gestion en 2025, par croissance organique et par l’intégration de nouvelles équipes-métiers.

Andera Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans le private equity et intervenant au travers de ses quatre équipes dédiées, Andera Life Sciences, Andera MidCap, Andera Expansion et Andera Acto, a connu une année 2020 extrêmement active malgré un contexte économique difficile, avec 285 M€ déployés, 148 M€ de produits de cessions et 580 M€ levés.

Renforcement de la gouvernance par l’ouverture du Conseil de Surveillance à trois personnalités qualifiées

Le début de l’année 2021 est marqué par la nomination de trois personnalités qualifiées au Conseil de Surveillance pour renforcer le collectif des associés dans la gouvernance de leur partnership. Ces personnalités de premier plan contribueront activement au rayonnement d’Andera Partners : Anne-France Malrieu, Associée d’Image 7, Christian Baillet, ancien Chairman et Directeur général de Quilvest, qui présidera le Conseil, et Jean-Louis Laurens, ancien associé-gérant de Rothschild & Co.

4 à 5 milliards d’actifs sous gestion à horizon 2025

Les actifs sous gestion (AUM) s’établissent à date à 2,5 milliards d’euros, soit une progression de 25% en un an, après les levées des fonds ActoMezz IV (500 M€), géré par Andera Acto, assurée en pleine période de confinement avec une très grande rapidité et de Cabestan Croissance (80 M€), géré par Andera Expansion.

Par ailleurs, Andera Partners a initié en 2020 les levées de Cabestan Capital 3 (géré par Andera Expansion) et BioDiscovery 6 (géré par Andera Life Sciences), dont les tailles-cibles s’élèvent respectivement à 220 et 450 M€ et dont les closings finaux auront lieu au cours des prochains mois.

Le fonds Andera MidCap 5, successeur du fonds Winch Capital 4, démarrera quant à lui sa levée à la fin du premier semestre 2021, pour une taille cible de 600 M€.

Andera Partners indique par ailleurs viser 4 à 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion à horizon 2025. Cet objectif sera atteint à la fois via la croissance organique et par l’intégration ciblée d’équipes spécialisées partageant la vision partenariale, les valeurs et l’excellence des pratiques des équipes actuelles d’Andera Partners.

Au service de ces objectifs, Andera Partners a recruté 9 nouveaux collaborateurs en 2020 pour porter ses effectifs totaux à 75 personnes. Outre 4 nouveaux investisseurs, 5 personnes sont venues renforcer les fonctions support notamment en Relations Investisseurs, Opérations et Finance et Digital.

Andera Partners’ Action for Climate & Sustainability : accélération de la stratégie ESG

La stratégie ESG d’Andera Partners s’est accélérée en 2020 avec la création d’un Comité Action for Climate & Sustainability, qui a pour mission de coordonner l’ensemble des projets d’Andera Partners dans ce domaine autour de trois axes :

Engagement de la société de gestion et de ses collaborateurs dans la transformation d’Andera Partners en tant qu’entreprise responsable, avec l’obtention pour la seconde année consécutive du label Carbon Neutral [1] ;

Accompagnement de la transformation des sociétés de nos portefeuilles par la mise en place de feuilles de route concrètes, notamment pour améliorer leur bilan carbone ;

Impact sociétal à travers plusieurs projets de mécénat autour des thèmes de la santé, de l’éducation et de l’insertion, et de la préservation des océans.

Nouvelle plateforme de marque au service d’une vision singulière du métier d’investisseur et Création d’une fondation en 2021

En 2020, Andera Partners s’est doté d’une nouvelle plateforme de marque, illustrée par la signature : « The Power of And ».

Cette plateforme de marque, qui associe les notions performance et d’engagement, exprime la vision singulière des associés d’Andera Partners sur leur métier d’investisseur, dont la mission est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. Cette mission, portée par les associés d’Andera Partners depuis 20 ans, trouve une résonnance particulière dans le contexte actuel, où la nécessité de concilier performance financière et extra-financière est au centre des préoccupations des investisseurs, des équipes, des dirigeants accompagnés et plus généralement de la société dans son ensemble.

La société de gestion annoncera en 2021 différentes actions visant à renforcer son action, dont notamment le lancement de sa fondation et un accompagnement renforcé du suivi ESG des sociétés en portefeuille, coordonné au sein d’Andera Partners par un recrutement stratégique dans les semaines à venir.

Signe de l’importance attachée par les associés à la marque Andera Partners, les anciennes dénominations Winch Capital, Cabestan, BioDiscovery et Acto Mezz ont laissé la place aux marques Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Life Sciences et Andera Acto.

A l’occasion de l’ensemble de ces annonces, Sylvain Charignon et Raphaël Wisniewski, Associés et Co-Gérants d’Andera Partners, commentent : « Depuis sa prise d’autonomie vis-à-vis de son ancienne maison-mère il y a quelques années, Andera Partners a accéléré sa croissance, s’est fortement structuré et est prêt à changer d’échelle. Les besoins sont immenses et notre manière singulière de les adresser est de proposer à tous notre approche partenariale unique : aux clients investisseurs, aux entreprises que nous accompagnons, mais aussi à la société dans son ensemble notamment au travers de nos engagements pour le climat et pour une croissance durable. C’est aussi le reflet de la réalité profonde d’Andera Partners : un authentique partnership, sans équivalent en France dans l’univers du Private Equity. »