1,2 tonne de CO2 économisée

Pour les locataires, des économies chiffrées en centaines de milliers d‘euros d’ici 2023

11 immeubles optimisés au sein du portefeuille français

PATRIZIA AG, partenaire mondial pour les investissements immobiliers paneuropéens, oriente son portefeuille immobilier en France géré pour des clients internationaux vers l’électricité verte et le gaz naturel renouvelable. 11 immeubles d’activités sont concernés par cette réorientation, qui permettra d’économiser 1,2 tonne de CO2, et également de générer des centaines de milliers d’euros d’économies grâce à la négociation de prix fixés : une avancée qui bénéficiera également aux locataires.

Pour Jörg Müller, Responsable ESG de la gestion d’actifs : « Cette transition en France est une étape supplémentaire importante en direction du développement durable et contribuera de manière significative à de nouvelles réductions de CO2. Jusqu’ici, l’intégration d’énergies renouvelables n’était pas un critère majeur dans la gestion de nos contrats d’énergie en France : dans le cadre de notre politique de développement durable, c’est désormais le cas, et nous avons également regroupé les contrats, ce que constituera un bénéfice pour nos clients ».

En collaboration avec Westbridge, spécialiste des coûts d’exploitation, PATRIZIA a analysé tous les contrats de fourniture d’électricité et de gaz afférents à ses actifs français et négocié avec différents fournisseurs. Ce passage en revue a permis de réduire les prix d’achat, de simplifier les structures de coûts et d’obtenir une plus grande flexibilité dans les volumes.

PATRIZIA intègre de plus en plus les énergies renouvelables dans son modèle, afin de bâtir un portefeuille immobilier climatiquement neutre. L’intégralité des actifs en Allemagne sont approvisionnés en énergies renouvelables depuis 2017 – une évolution également en cours dans d’autres pays européens, tels que l’Italie et le Danemark.