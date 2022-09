Swiss Life Asset Managers France annonce le recrutement d’Emmanuelle Sée au poste nouvellement créé de Responsable Gestion Actions.

Emmanuelle Sée aura pour mission de consolider la gamme Actions, d’accompagner le déploiement de la stratégie « quantamentale » (à la fois quantitative et fondamentale) notamment des trois fonds thématiques à impact – biodiversité ; climat ; green building et infrastructures - et de participer activement au développement de l’offre sur cette classe d’actifs, en France et à l’international.

Emmanuelle Sée dispose de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs avec un parcours international. Elle débute sa carrière chez Bank of China puis rejoint Amundi Japan où elle évoluera à différents postes de 2014 à 2021.

Depuis 2021, Emmanuelle Sée était gérante Actions thématiques globales chez CPR AM (Groupe Amundi) dédiée aux solutions ESG notamment climatiques et environnementales.

Diplômée d’un Master spécialisé en finance de l’INALCO, Emmanuelle Sée est également titulaire de deux licences en chinois ainsi qu’en japonais de l’INALCO.

Emmanuelle Sée rapportera directement à Denis Lehman, Directeur de la Gestion d’actifs valeurs mobilières de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point de vue fonctionnel, à Patrick Brechbühl, Head Equities & Alternative Investments de Swiss Life Asset Managers.

« Je me réjouis de l’arrivée d’Emmanuelle Sée, dont l’expérience internationale et en gestion thématique sera un véritable atout pour accompagner le développement de notre gamme Actions auprès de nos clients investisseurs institutionnels et « retail ». » déclare Denis Lehman, Directeur de la Gestion d’actifs valeurs mobilières de Swiss Life Asset Managers en France.