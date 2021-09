Emmanuel est basé à Paris et rattaché à Yann Garnier, Responsable de la Vente et de la Recherche Activités de Marchés.

Dans ses nouvelles missions, Emmanuel visera à renforcer notre positionnement parmi les leaders européens de la recherche action et à garantir le plus haut niveau de qualité parmi nos produits de recherche equity. Il poursuivra l’intégration systématique des facteurs ESG dans les publications action initiée en 2019 et faisant de Société Générale la première banque à s’engager à fournir à ses clients des contenus de recherche de premier plan adaptés aux nouveaux défis sociétaux.

Biographie

Emmanuel Turpin couvre le secteur des services publics depuis 26 ans. Avant de rejoindre Société Générale en 2017, il a travaillé chez Morgan Stanley à partir de 1995. En tant que directeur général, il y a codirigé l’équipe pan-européenne qui s’est classée au 1er rang de l’enquête Extel 2016 et s’est classé au 3e rang à plusieurs reprises dans les enquêtes Extel et Institutional Investor pendant cette période. Emmanuel a également dirigé l’équipe mondiale des services publics.

Il est diplômé de l’EM Lyon et a débuté sa carrière au sein des Charbonnages de France.