Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le sixième investissement du compartiment Emergence Actions II [1] dans le fonds Actions 21 [2] géré par Gestion 21 [3].

Actions 21 est un fonds Value [4] de conviction dans lequel sont sélectionnées des entreprises cotées, majoritairement françaises, dont le prix présente une sous-valorisation sectorielle marquée. Les choix d’investissement se concentrent sur 30 à 40 valeurs de toutes tailles et s’appuient sur une analyse financière et sectorielle détaillée réalisée à partir d’une base de données et d’indicateurs propriétaires, documentée et produite en interne. Ces investissements sont réalisés avec une optique long terme sur la base d’une gestion active non benchmarkée. Depuis le 1er janvier 2020, les critères de sélection intègrent de manière systématique une démarche ESG structurée.

Avec l’apport d’Emergence, l’encours d’Actions 21 passe de 20 à 70 M€.

Daniel Tondu, Président Directeur Général de Gestion 21, déclare : « Nous sommes très fiers et très optimistes sur les résultats de ce partenariat avec Emergence. Il démontre l’attractivité d’une offre de gestion Value de conviction que nous allons pouvoir proposer à de nouveaux investisseurs. L’intégration de l’analyse financière des secteurs et des sociétés est aujourd’hui une condition de succès pour les gérants de conviction compte-tenu des évolutions réglementaires récentes. Cette reconnaissance, la taille critique que cet investissement nous fait franchir et la visibilité qui en découle nous permettent de tabler sur un doublement rapide de nos encours et de cibler un objectif de 350 M€ à 5 ans. »

Gestion 21 est une société de gestion indépendante, créée en 2007 par Daniel Tondu et Laurent Gauville, spécialisée dans l’investissement en actions autour de deux stratégies : les foncières cotées et les actions Value multi-capitalisations. Elle gère 360 M€ d’encours au 29 mai 2020, regroupe 12 collaborateurs et s’adresse à une clientèle française composée d’investisseurs institutionnels, de CGP, de gestions privées et de multi-gestions.

« Gestion 21 et son fonds Actions 21 présentent de solides points forts qui ont convaincu les investisseurs de la SICAV » déclare Antoine Rolland, Président du Directoire de NewAlpha AM, qui ajoute « au niveau de la société, nous avons apprécié la stabilité et la cohésion d’une équipe de qualité, focalisée sur une expertise établie de longue date en analyse financière actions. Le processus de gestion est solide et cohérent avec une gestion Value. Nous avons aussi mis en avant l’opportunité offerte aujourd’hui par la décote historique du style Value, style de gestion sur lequel l’équipe a une longue expérience et sur lequel elle se démarque de ses concurrents. »

Depuis son lancement le 27 novembre 2007 jusqu’au 28 février 2017, Actions 21 réalise une performance de +56,22% [5] contre +23,55% pour son indice de référence sur la période [6]. A compter du 1er mars 2017, le fonds a pour indice de référence le CAC All Tradable dividendes nets réinvestis [7] [8] , et réalise jusqu’au 29 mai 2020 une performance de -26,83% contre +3,03% pour l’indice.

Actions 21 est un fonds de style Value qui peut aussi se comparer aux indices ‘Value’ communément observés par les investisseurs institutionnels : depuis son lancement, le fonds réalise alors +14,30% contre -20,18% pour le MSCI EMU Value Net Return [9] et -6,12% pour le MSCI Europe Value Total Return [10].

Laurent Deborde, Président d’Emergence précise « En sélectionnant Actions 21, Emergence affiche l’intérêt de son cercle d’investisseurs pour une stratégie de gestion attentive à éclairer la valorisation des titres par une analyse financière approfondie des entreprises émettrices. Ces stratégies de gestion peuvent connaitre des à-coups de performance à court terme mais sont cohérentes avec l’horizon de long terme des investisseurs institutionnels. »

Gestion 21 est le vingt et unième partenariat d’accélération conclu en huit ans par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu 3 ans, après l’investissement de la SICAV, leurs encours en moyenne multipliés par deux. Elles gèrent aujourd’hui près de 11 milliards d’euros dont près de 30% proviennent d’investisseurs internationaux.

Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et Gestion 21 apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné à laquelle s’ajoute une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Emergence contribue à renforcer la notoriété en France et à l’international des gérants entrepreneuriaux accélérés et à accroitre l’attractivité de la place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.